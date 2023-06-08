Британские спецслужбы готовили диверсантов для подрыва ГЭС
Британские спецслужбы готовили подводных диверсантов для подрыва гидросооружений
13:19 08.06.2023 (обновлено: 13:20 08.06.2023)
© РИА Новости КрымРека Днепр
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА новости Крым. Британские спецслужбы готовили группы подводного минирования в Очакове (город в Николаевской области Украины - ред.) для совершения диверсии на гидротехнических сооружениях, сообщили в экстренных службах Херсонской области.
"В мае текущего года на базе отдельного центра специальных операций "Юг" в Очакове под руководством британских инструкторов осуществлялась общая подготовка двух групп подводного минирования. Ответственным за подготовку и боевое применение групп с украинской стороны назначен капитан второго ранга Бойчук - командир тактической группы специальных операций отдельного центра специальных операций "Юг", - сказано в сообщении.
Отмечается, что особое внимание при подготовке подводных диверсантов уделялось минированию гидротехнических сооружений. Заключительный этап подготовки проходил на Днепровской ГЭС 25-26 мая, где диверсанты отрабатывали практические вопросы уничтожения шлюзов плотины с использованием УДМ-500 советского производства.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.
Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, пять человек погибли. В регионе введен режим ЧС.
В Кремле подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, назвали преднамеренной диверсией Киева, заявив, что одной из целей подрыва ГЭС являлась попытка лишить Крым воды. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
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