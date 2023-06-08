https://crimea.ria.ru/20230608/britanskie-spetssluzhby-gotovili-diversantov-dlya-podryva-ges-1129263227.html

Британские спецслужбы готовили диверсантов для подрыва ГЭС

Британские спецслужбы готовили диверсантов для подрыва ГЭС - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Британские спецслужбы готовили диверсантов для подрыва ГЭС

Британские спецслужбы готовили группы подводного минирования в Очакове (город в Николаевской области Украины - ред.) для совершения диверсии на гидротехнических РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T13:19

2023-06-08T13:19

2023-06-08T13:20

украина

сво

новости

великобритания

диверсия

диверсанты

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124365397_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_cf02facb6b59767d321907826f73dd10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА новости Крым. Британские спецслужбы готовили группы подводного минирования в Очакове (город в Николаевской области Украины - ред.) для совершения диверсии на гидротехнических сооружениях, сообщили в экстренных службах Херсонской области.Отмечается, что особое внимание при подготовке подводных диверсантов уделялось минированию гидротехнических сооружений. Заключительный этап подготовки проходил на Днепровской ГЭС 25-26 мая, где диверсанты отрабатывали практические вопросы уничтожения шлюзов плотины с использованием УДМ-500 советского производства.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, пять человек погибли. В регионе введен режим ЧС. В Кремле подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, назвали преднамеренной диверсией Киева, заявив, что одной из целей подрыва ГЭС являлась попытка лишить Крым воды. Следком России возбудил уголовное дело о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭССальдо ввел на Херсонщине региональный режим ЧС - ситуация в областиМедведев назвал должностных лиц Британии законной целью для России

украина

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сво, новости, великобритания, диверсия, диверсанты, всу (вооруженные силы украины)