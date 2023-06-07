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Сальдо ввел на Херсонщине региональный режим ЧС - ситуация в области
Сальдо ввел на Херсонщине региональный режим ЧС - ситуация в области - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Сальдо ввел на Херсонщине региональный режим ЧС - ситуация в области
В Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T16:39
2023-06-07T16:39
2023-06-07T16:53
владимир сальдо
херсонская область
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Региональный режим ЧС"Разрушение плотины Каховской ГЭС признано чрезвычайной ситуацией регионального характера. В связи с этим подписал указ "О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области", - написал Сальдо в своем telegram-канале.По его данным, все службы задействованы в устранении последствий ЧС. К этому времени из зоны подтопления эвакуированы 15 тыс. человек, открыты 48 пунктов временно размещения на 2,7 тысячи мест.Ситуация в населенных пунктах ХерсонщиныПо его словам, система оказания помощи населению налажена, ситуация контролируется, данных о жертвах среди гражданского населения нет.При этом в Новокаховском городском округе затопленными остаются Новая Каховка, Таврийск, Плодовое, Днепряны, Корсунка, Новые Лагеря, Песчаное, Райское, Масловка, Обрывка, Тополевка. В Голопристанском муниципалитете - Голая Пристань, Гладковка, Малые Копани, Таврийское, Старая Збурьевка, Забарино, Кардашинка, Большая Кардашинка, Малая Кардашинка, Коханы, Новая Збурьевка, Белогрудово, в Алешкинском - Алешки, Солонцы, Подстепное, Песчановка, Казачьи Лагеря, Крынки, Пролетарка, Великие Копани, Новая Маячка, Подо-Калиновка, Счастливое, Кинбурнская коса.В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг пиковых отметок.К утру 7 июня Леонтьев сообщил о семи пропавших без вести. В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек. Жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали. В Новокаховском округе введен режим ЧС.Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей. Комментируя подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера. Следком России возбудил уголовное дело о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеНа подконтрольной Киеву части Херсонщины под воду ушли 1800 домовНа дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек
https://crimea.ria.ru/20230607/na-dachakh-v-novoy-kakhovke-posle-chp-na-ges-zablokirovany-okolo-100-chelovek-1129234166.html
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владимир сальдо, херсонская область, разрушение каховской гэс, каховская гэс, новости, новые регионы россии
Сальдо ввел на Херсонщине региональный режим ЧС - ситуация в области
Сальдо: В Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального масшаба
16:39 07.06.2023 (обновлено: 16:53 07.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым.
В Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС, сообщил
врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Региональный режим ЧС
"Разрушение плотины Каховской ГЭС признано чрезвычайной ситуацией регионального характера. В связи с этим подписал указ "О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области", - написал Сальдо в своем telegram-канале.
По его данным, все службы задействованы в устранении последствий ЧС. К этому времени из зоны подтопления эвакуированы 15 тыс. человек, открыты 48 пунктов временно размещения на 2,7 тысячи мест.
Ситуация в населенных пунктах Херсонщины
"В верховьях зоны затопления у Новой Каховки вода начала спадать, в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — сегодня ожидается максимум наводнения, после чего также начнется спад воды. Однако самые сложные часы мы уже пережили", - констатировал глава области.
По его словам, система оказания помощи населению налажена, ситуация контролируется, данных о жертвах среди гражданского населения нет.
При этом в Новокаховском городском округе затопленными остаются Новая Каховка, Таврийск, Плодовое, Днепряны, Корсунка, Новые Лагеря, Песчаное, Райское, Масловка, Обрывка, Тополевка. В Голопристанском муниципалитете - Голая Пристань, Гладковка, Малые Копани, Таврийское, Старая Збурьевка, Забарино, Кардашинка, Большая Кардашинка, Малая Кардашинка, Коханы, Новая Збурьевка, Белогрудово, в Алешкинском - Алешки, Солонцы, Подстепное, Песчановка, Казачьи Лагеря, Крынки, Пролетарка, Великие Копани, Новая Маячка, Подо-Калиновка, Счастливое, Кинбурнская коса.
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС
. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в городе достиг пиковых отметок.
К утру 7 июня Леонтьев сообщил о семи пропавших без вести
. В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек. Жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали
. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил
, что киевский режим существенно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что может привести к затоплению еще больших площадей. Комментируя подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева
, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера. Следком России возбудил уголовное дело о теракте
.
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