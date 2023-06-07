https://crimea.ria.ru/20230607/na-dachakh-v-novoy-kakhovke-posle-chp-na-ges-zablokirovany-okolo-100-chelovek-1129234166.html

На дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек

На дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек - РИА Новости Крым, 07.06.2023

На дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек

Около 100 человек остаются заблокированными на корсунских дачах в Новой Каховке из-за подтопления, произошедшего после разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T11:53

2023-06-07T11:53

2023-06-07T11:53

новая каховка

каховская гэс

разрушение каховской гэс

происшествия

новости

владимир леонтьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Около 100 человек остаются заблокированными на корсунских дачах в Новой Каховке из-за подтопления, произошедшего после разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В Новокаховском округе введен режим ЧС.В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Киева и заявили, что украинские власти несут ответственность за это. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одной из целей подрыва ГЭС попытку лишить Крым воды. Он также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, в том числе - экологического характера.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэрКаховская ГЭС: история, значение, мощностьПолное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки

https://crimea.ria.ru/20230607/vsu-vypustili-bolee-90-snaryadov-po-mirnym-zhitelyam-khersonschiny-za-sutki-1129232339.html

новая каховка

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2023

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