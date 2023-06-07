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На дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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На дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек
На дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек - РИА Новости Крым, 07.06.2023
На дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек
Около 100 человек остаются заблокированными на корсунских дачах в Новой Каховке из-за подтопления, произошедшего после разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T11:53
2023-06-07T11:53
новая каховка
каховская гэс
разрушение каховской гэс
происшествия
новости
владимир леонтьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Около 100 человек остаются заблокированными на корсунских дачах в Новой Каховке из-за подтопления, произошедшего после разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В Новокаховском округе введен режим ЧС.В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Киева и заявили, что украинские власти несут ответственность за это. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одной из целей подрыва ГЭС попытку лишить Крым воды. Он также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, в том числе - экологического характера.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэрКаховская ГЭС: история, значение, мощностьПолное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки
https://crimea.ria.ru/20230607/vsu-vypustili-bolee-90-snaryadov-po-mirnym-zhitelyam-khersonschiny-za-sutki-1129232339.html
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новая каховка, каховская гэс, разрушение каховской гэс, происшествия, новости, владимир леонтьев
На дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек

Власти: на дачах в Новой Каховке из-за подтопления заблокированы до 100 человек

11:53 07.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
Подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Около 100 человек остаются заблокированными на корсунских дачах в Новой Каховке из-за подтопления, произошедшего после разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.
"Осуществляются работы по спасению людей, которым в настоящий момент требуется эвакуация. До 100 человек заблокированы на корсунских дачах", - сказал Леонтьев.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Киева и заявили, что украинские власти несут ответственность за это. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одной из целей подрыва ГЭС попытку лишить Крым воды. Он также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, в том числе - экологического характера.
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