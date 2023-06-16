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Эпидемия в рядах ВСУ на Херсонщине: что известно и почему их не лечат

Эпидемия в рядах ВСУ на Херсонщине: что известно и почему их не лечат - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Эпидемия в рядах ВСУ на Херсонщине: что известно и почему их не лечат

Для киевского режима военнослужащие ВСУ являются расходным материалом, особенно если речь идет о боевиках теробороны, о сохранении жизни и здоровья которых... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T19:48

2023-06-16T19:48

2023-06-16T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Для киевского режима военнослужащие ВСУ являются расходным материалом, особенно если речь идет о боевиках теробороны, о сохранении жизни и здоровья которых вообще не думают. Поэтому оптимальный выход для самих украинских солдат - сдаваться в плен Вооруженным силам России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал волонтер и военкор Алексей Живов, комментируя сообщения о многочисленных случаях инфекционных заболеваний в рядах ВСУ, дислоцирующихся на Херсонщине.Ранее ряд телеграм-каналов сообщили о том, что после теракта на Каховской ГЭС и последующего затопления территорий в подразделениях территориальной обороны ВСУ в Херсонской области началась эпидемия ротавируса и кишечной палочки. Командование бригад игнорирует проблему и пытается скрыть факт распространения инфекций, военнослужащим запрещено сообщать о болезнях даже близким родственникам, при этом в медчасти не хватает медикаментов.Расходный материал"Жизнь украинского солдата стоит очень дешево в прямом и в переносном смысле. Их никто не жалеет, особенно тероборону. Их всегда посылают на "мясные" штурмы, солдаты теробороны никаких гарантий и внимания не получают. Но для нас это даже хорошо, потому что украинская армия получает жесткую дизмораль", - констатирует Живов.На фоне сообщений об эпидемии, а также провальных попыток контрнаступления на Запорожском направлении, рано или поздно подразделения начнут сдаваться вместе с командирами, убежден военкор. По его информации, так недавно произошло под Горловкой, где целое подразделение вместе с ранеными сдалось российским военнослужащим. При этом Киев не остановится до последнего украинца, поскольку действует не в интересах собственного народа, а по инструкциям западных бенефициаров, которым выгодно продолжение конфликта и ослабление РФ."В крайнем случае подтолкнут еще поляков в активную фазу боевых действий, когда закончатся украинцы. Это очень грустная история. Поэтому нам всеми доступными каналами надо передавать украинским подразделениям, чтобы они поднимали белый флаг и без боя спокойно сдавались, не гибли за режим Зеленского. То отношение, что там нет лечения в плане медико-биологической безопасности, совершенно очевидно - солдаты ВСУ расходный материал, его меняют на американский доллар", - говорит собеседник агентства.Теракты с долгосрочными задачамиТеракт ВСУ на Каховской ГЭС принес катастрофические последствия для Херсонщины, в том числе для подконтрольной Киеву ее части. 13 июня начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко на YouTube-канале Military Media Center признал, что на подконтрольной Киеву части Херсонщины действительно выявлены случаи заражения холерной и кишечной палочками, ситуация почти критическая, поскольку затопило полигоны бытовых отходов, канализации и кладбища. Ответственен за это преступление Киевский режим, что подтверждено целым рядом фактов. Еще одним делится Живов:При этом собеседник агентства подчеркивает: этот и другие теракты киевского режима проведены при кураторстве Запада. Если для ВСУ удар по ГЭС - удобная возможность передислоцировать силы, то США и их сателлиты действуют в соответствии с долгосрочной стратегией ослабления России."Глобально они понимают, что им придется покинуть земли Новороссии. И сейчас они последовательно уничтожают эту территорию. Идея в том, чтобы разрушить города, дороги, инженерную инфраструктуру настолько, чтобы Россия десятилетиями тратила деньги, восстанавливая эти территории. Мы будем это делать обязательно, и Новороссия снова станет замечательным цветущим краем. Но американцы делают так, чтобы процесс проходил максимально тяжело", - убежден политолог.Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть плотины, начался неконтролируемый сброс воды. В регионе был введен режим ЧС. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли 25 местных жителей. С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 7,2 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся 1,6 тысяч. Часть людей временно выехала с подтопленных домов к родным и близким. Со стороны РФ пострадавшим жителям начали выплату денежных компенсаций. Ущерб от теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву УкраинуОнищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холерыЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭС

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

разрушение каховской гэс, каховская гэс, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), украина, сво, мнения, алексей живов, россия