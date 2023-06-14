https://crimea.ria.ru/20230614/uscherb-ot-terakta-na-kakhovskoy-ges-priblizhaetsya-k-40-mlrd-rubley---vlasti-1129385420.html

Ущерб от теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей - власти

Ущерб от теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей - власти - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Ущерб от теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей - власти

Общий ущерб от наводнения в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей. Об этом в среду заявил председатель правительства... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T15:36

2023-06-14T15:36

2023-06-14T15:47

разрушение каховской гэс

херсонская область

общество

новые регионы россии

происшествия

андрей алексеенко

новости

алешки

голая пристань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Общий ущерб от наводнения в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей. Об этом в среду заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Ущерб и спекуляцияПо оценке РусГидро, полный сход воды и возвращение Днепра в русло прогнозируется к 20 июня. На сегодня в Алешках и округе вода остается только в низинах – до 1,6 м, в город смогли зайти машины с продуктами. При этом Алексеенко отметил завышение цен в магазинах и анонсировал выезд комиссии минпромторга для недопущения случаев спекуляции."В Голой Пристани уровень воды в низинах до 1,5 м. Начали вывозить погибших животных. Завтра здесь и в Алешках начинаем откачивать воду из подвалов и объектов инфраструктуры", - продолжил глава правительства.Вакцинация и гидрохлорирование"Максимально ускоряем вакцинацию людей и животных от опасных инфекций, чтобы исключить вспышки заболеваний. В том числе в обязательном порядке прививаем всех участвующих в ликвидации ЧС", - продолжил Алексеенко.Всего, по его данным, в регионе работает одиннадцать пунктов вакцинации. Кроме того, в пострадавших районах начинается гиперхлорирование сетей водоснабжения. По мере просушки объектов начнется восстановление энергоснабжения, пока в соцобъектах запускают генераторы.Ранее в Херсонской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера после теракта на Каховской ГЭС. ЧП произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, начался неконтролируемый сброс воды. Ее уровень в Новой Каховке и ряде других населенных пунктов достиг 10 метров. В регионе был введен режим ЧС. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. Погибли 17 местных жителей.С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 7,2 тысяч человек, из них в пунктах временного размещения находятся 1,6 тысяч. Часть людей временно выехала с подтопленных домов к родным и близким. Пострадавшим начали выплату компенсаций по 10 тысяч рублей. 10 июня Алексеенко называл предварительную сумму ущерба в 11,5 миллиардов рублей и указывал, что она будет расти.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших от последствий ЧП на Каховской ГЭС выросло до 17 человекПострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС начали выплачивать компенсацииВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230614/chs-federalnogo-masshtaba-vlasti-otsenivayut-uscherb-posle-chp-s-kakhovskoy-ges-1129371458.html

https://crimea.ria.ru/20230613/putin-sdelal-zayavlenie-o-podryve-kakhovskoy-ges-1129361638.html

херсонская область

новые регионы россии

алешки

голая пристань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, херсонская область, общество, новые регионы россии, происшествия, андрей алексеенко, новости, алешки, голая пристань