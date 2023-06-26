https://crimea.ria.ru/20230626/plennye-rasskazali-kak-v-natovskikh-tsentrakh-ikh-uchili-ubivat-russkikh-1129644382.html
Пленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русских
Пленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русских - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Пленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русских
Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале интервью с двумя украинскими военнопленными, которые сдались в плен в первом же бою. Обоих забрали в... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T20:39
2023-06-26T20:39
2023-06-26T20:39
нато
сво
новости
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале интервью с двумя украинскими военнопленными, которые сдались в плен в первом же бою. Обоих забрали в военкомат прямо с улицы и отправили в учебные центры НАТО – одного во Францию, другого в Литву."Ехал с ночной смены с работы, только вышел из маршрутки, закурил сигарету. Приехал микроавтобус Volkswagen, вышли с автоматами, сказали, садись, поехали, - рассказывает военнопленный, имя которого не указывается. - Забрали у меня все вещи, телефон. Я зашел только, взял паспорт, меня завезли в военкомат, написали мне повестку, чтоб я подписал, за пять минут мне сказали, что я здоров, что я все прошел, а я ничего не проходил. И все, меня там закрыли, два дня держали, потом завезли в Моршин, потом отвезли в Надворную, где моя часть сейчас числится".После мобилизации жителя Западной Украины отправили во Францию, в город недалеко от Парижа. Там, по словам военнопленного, им несколько раз дали пострелять холостыми патронами, научили оказывать первую помощь и подвергли психологической обработке."Внушали нам в головы, что Россия – агрессор, что их надо всех убивать. Они постоянно выделяли на это какой-то час и постоянно нам это толковали. Потом приходили и давали какие-то пилюльки нам пить, и было после них так, бодро. Французы очень тешились этим, что, мол, все против России хотят пойти. Я так подумал, что те таблетки были какие-то наркотические, наверное. Потому что чувствовал себя очень бодрым, не так, как всегда", - заметил мужчна.На этом, по его словам, фактически обучение закончилось, никаких реальных навыков боевых действий обучаемым не привили. И в первом же бою они оказались в безвыходном положении, рассказывает украинец: пойдут в атаку – убьют русские, не пойдут – убьют свои. Поэтому в первом же бою они "с хлопцами" решили сдаться.История второго пленного очень похожа: был мобилизован прямо на улице, когда отводил в школу детей."Ехала машина, остановилась, спросили документы. С автоматом запихали в машину и забрали. Отправили в Литву для подготовки, но подготовки толком не было, только теория. Пару раз на полигоне стреляли, кидали гранаты, и все. Приходили психологи, рассказывали, что чем больше русских мы убьем, тем свободнее станет Украина. Вырабатывали ненависть к россиянам", - рассказал он.В конце оба украинца отмечают высокий уровень подготовки российских штурмовиков и призывают своих соотечественников "прятаться от мобилизации, где только можно". Они говорят, что дух украинского воинства подавлен, многие хотят сдаться в плен, но не успевают – очень большие потери.Российские военные за минувшие сутки разгромили узел связи ВСУ в Донецкой Народной Республике и поразили ремонтную базу военной техники в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, был нанесен ракетный удар по украинским складам боеприпасов, в том числе доставленным из стран НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на УкраинеРоссийские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасамиВСУ потерпели провал на четырех направлениях
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нато, сво, новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, вооруженные силы россии
Пленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русских
Пленные солдаты ВСУ рассказали о насильной мобилизации и обучении в странах НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале интервью с двумя украинскими военнопленными, которые сдались в плен в первом же бою. Обоих забрали в военкомат прямо с улицы и отправили в учебные центры НАТО – одного во Францию, другого в Литву.
"Ехал с ночной смены с работы, только вышел из маршрутки, закурил сигарету. Приехал микроавтобус Volkswagen, вышли с автоматами, сказали, садись, поехали, - рассказывает военнопленный, имя которого не указывается. - Забрали у меня все вещи, телефон. Я зашел только, взял паспорт, меня завезли в военкомат, написали мне повестку, чтоб я подписал, за пять минут мне сказали, что я здоров, что я все прошел, а я ничего не проходил. И все, меня там закрыли, два дня держали, потом завезли в Моршин, потом отвезли в Надворную, где моя часть сейчас числится".
После мобилизации жителя Западной Украины отправили во Францию, в город недалеко от Парижа. Там, по словам военнопленного, им несколько раз дали пострелять холостыми патронами, научили оказывать первую помощь и подвергли психологической обработке.
"Внушали нам в головы, что Россия – агрессор, что их надо всех убивать. Они постоянно выделяли на это какой-то час и постоянно нам это толковали. Потом приходили и давали какие-то пилюльки нам пить, и было после них так, бодро. Французы очень тешились этим, что, мол, все против России хотят пойти. Я так подумал, что те таблетки были какие-то наркотические, наверное. Потому что чувствовал себя очень бодрым, не так, как всегда", - заметил мужчна.
На этом, по его словам, фактически обучение закончилось, никаких реальных навыков боевых действий обучаемым не привили. И в первом же бою они оказались в безвыходном положении, рассказывает украинец: пойдут в атаку – убьют русские, не пойдут – убьют свои. Поэтому в первом же бою они "с хлопцами" решили сдаться.
"Всем уже и так понятно, что Америка, Европа воюют украинскими руками против Российской Федерации. Оружие мне дали – автомат, который через раз заклинивало, у пацанов автоматы вообще не стреляли. РПГ дали без ремня, только в руках его носить. Кушать давали два раза в день или через день, приносили 4 бутылки воды, две банки тушенки, один сухпаек и один хлеб, это на 10 человек. Пацаны, которые со смены спали, они даже не знали, что нам хлеб приносили, потому что не успевали поесть", - вспоминает военнопленный.
История второго пленного очень похожа: был мобилизован прямо на улице, когда отводил в школу детей.
"Ехала машина, остановилась, спросили документы. С автоматом запихали в машину и забрали. Отправили в Литву для подготовки, но подготовки толком не было, только теория. Пару раз на полигоне стреляли, кидали гранаты, и все. Приходили психологи, рассказывали, что чем больше русских мы убьем, тем свободнее станет Украина. Вырабатывали ненависть к россиянам", - рассказал он.
В конце оба украинца отмечают высокий уровень подготовки российских штурмовиков и призывают своих соотечественников "прятаться от мобилизации, где только можно". Они говорят, что дух украинского воинства подавлен, многие хотят сдаться в плен, но не успевают – очень большие потери.
Российские военные за минувшие сутки разгромили узел связи
ВСУ в Донецкой Народной Республике и поразили ремонтную базу военной техники в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, был нанесен ракетный удар по украинским складам боеприпасов, в том числе доставленным из стран НАТО.
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