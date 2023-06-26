https://crimea.ria.ru/20230626/rossiyskie-voennye-razgromili-uzel-svyazi-i-remontnuyu-bazu-vsu-1129640332.html

Российские военные разгромили узел связи и ремонтную базу ВСУ

Российские военные разгромили узел связи и ремонтную базу ВСУ - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Российские военные разгромили узел связи и ремонтную базу ВСУ

Российские военные за минувшие сутки разгромили узел связи ВСУ в Донецкой Народной Республике и поразили ремонтную базу военной техники в Запорожской области... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T16:31

2023-06-26T16:31

2023-06-26T16:31

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

сво

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки разгромили узел связи ВСУ в Донецкой Народной Республике и поразили ремонтную базу военной техники в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также сообщается, что средствами противовоздушной обороны в течение суток ликвидированы 19 украинских беспилотников. Дроны сбиты в районах населенных пунктов Приволье, Рубежное, Залиман, Белогоровка в ЛНР, Владимировка и Спорное в ДНР, Мирное и Очеретоватое Запорожской области, а также Пролетарка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 444 самолета, 240 вертолетов, 4798 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10356 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУВ Киеве предрекли кардинальные перемены в конфликте в этом годуБольше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230626/chto-proiskhodit-v-artemovske-i-na-flangakh-goroda--dannye-pushilina-1129624997.html

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, донецкая народная республика (днр), запорожская область, беспилотник (бпла, дрон)