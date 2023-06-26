https://crimea.ria.ru/20230626/rossiyskie-voennye-razgromili-uzel-svyazi-i-remontnuyu-bazu-vsu-1129640332.html
Российские военные разгромили узел связи и ремонтную базу ВСУ
Российские военные разгромили узел связи и ремонтную базу ВСУ - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Российские военные разгромили узел связи и ремонтную базу ВСУ
Российские военные за минувшие сутки разгромили узел связи ВСУ в Донецкой Народной Республике и поразили ремонтную базу военной техники в Запорожской области... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T16:31
2023-06-26T16:31
2023-06-26T16:31
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки разгромили узел связи ВСУ в Донецкой Народной Республике и поразили ремонтную базу военной техники в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также сообщается, что средствами противовоздушной обороны в течение суток ликвидированы 19 украинских беспилотников. Дроны сбиты в районах населенных пунктов Приволье, Рубежное, Залиман, Белогоровка в ЛНР, Владимировка и Спорное в ДНР, Мирное и Очеретоватое Запорожской области, а также Пролетарка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 444 самолета, 240 вертолетов, 4798 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10356 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУВ Киеве предрекли кардинальные перемены в конфликте в этом годуБольше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230626/chto-proiskhodit-v-artemovske-i-na-flangakh-goroda--dannye-pushilina-1129624997.html
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новости, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, донецкая народная республика (днр), запорожская область, беспилотник (бпла, дрон)
Российские военные разгромили узел связи и ремонтную базу ВСУ
Российские военные уничтожили узел связи ВСУ в ДНР и поразили ремонтную базу на Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки разгромили узел связи ВСУ в Донецкой Народной Республике и поразили ремонтную базу военной техники в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе Ивановки Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе Новояковлевки Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения, военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что средствами противовоздушной обороны в течение суток ликвидированы 19 украинских беспилотников. Дроны сбиты в районах населенных пунктов Приволье, Рубежное, Залиман, Белогоровка в ЛНР, Владимировка и Спорное в ДНР, Мирное и Очеретоватое Запорожской области, а также Пролетарка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 444 самолета, 240 вертолетов, 4798 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10356 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
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