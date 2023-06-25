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В Киеве предрекли кардинальные перемены в конфликте в этом году - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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В Киеве предрекли кардинальные перемены в конфликте в этом году
В Киеве предрекли кардинальные перемены в конфликте в этом году - РИА Новости Крым, 25.06.2023
В Киеве предрекли кардинальные перемены в конфликте в этом году
Ход конфликта на Украине в корне изменится в этом году, убежден министр обороны страны Алексей Резников. РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T17:36
2023-06-25T17:37
украина
минобороны украины
алексей резников
сво
в мире
мнения
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Ход конфликта на Украине в корне изменится в этом году, убежден министр обороны страны Алексей Резников."Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию", – сказал он в интервью телеканалу Fox, передает РИА Новости.Оценивая ход контрнаступления ВСУ, Резников заявил, что на данном этапе речь идет о "подготовительной операции". По словам украинского министра, военное командование киевского режима понимает, что у российских подразделений "очень крепкие линии обороны, особенно минные поля".Украинские войска с 4 июня предпринимают активные наступательные действия на Красно-Лиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Основной удар ВСУ сконцентрировали на участке фронта в Запорожской области. В контрнаступлении задействованы подготовленные инструкторами НАТО подразделения, усиленные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard и американскими БМП Bradley.Президент Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии.Как сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании 22 июня, за две с половиной недели с начала контрнаступления ВСУ потеряли 246 танков, в том числе 13 западных, 595 боевых бронемашин, из них 59 западных, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 10 истребителей, четыре вертолета, а также порядка 13 тысяч военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхРоссийские военные отбили семь атак ВСУ на двух направлениях
https://crimea.ria.ru/20230621/elastichnaya-oborona-pochemu-vsu-ne-mogut-prorvat-liniyu-surovikina-1129538465.html
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украина, минобороны украины, алексей резников, сво, в мире, мнения, всу (вооруженные силы украины)
В Киеве предрекли кардинальные перемены в конфликте в этом году

Глава минобороны Украины Резников: этот год в корне изменит ситуацию в конфликте

17:36 25.06.2023 (обновлено: 17:37 25.06.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Ход конфликта на Украине в корне изменится в этом году, убежден министр обороны страны Алексей Резников.
"Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию", – сказал он в интервью телеканалу Fox, передает РИА Новости.
Оценивая ход контрнаступления ВСУ, Резников заявил, что на данном этапе речь идет о "подготовительной операции". По словам украинского министра, военное командование киевского режима понимает, что у российских подразделений "очень крепкие линии обороны, особенно минные поля".
Украинские войска с 4 июня предпринимают активные наступательные действия на Красно-Лиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Основной удар ВСУ сконцентрировали на участке фронта в Запорожской области. В контрнаступлении задействованы подготовленные инструкторами НАТО подразделения, усиленные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard и американскими БМП Bradley.
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Президент Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии.
Как сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании 22 июня, за две с половиной недели с начала контрнаступления ВСУ потеряли 246 танков, в том числе 13 западных, 595 боевых бронемашин, из них 59 западных, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 10 истребителей, четыре вертолета, а также порядка 13 тысяч военнослужащих.
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УкраинаМинобороны УкраиныАлексей РезниковСВОВ миреМненияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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