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Российские военные отбили семь атак ВСУ на двух направлениях

Российские военные отбили семь атак ВСУ на двух направлениях - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Российские военные отбили семь атак ВСУ на двух направлениях

Российские военные за сутки отразили семь украинских атак на двух направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T15:29

2023-06-23T15:29

2023-06-23T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили семь украинских атак на двух направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделениями ВСУ предпринимались на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.Кроме того, на Донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск отбиты четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка Донецкой Народной Республики.Также российские военные разгромили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ДНР, ЛНР и Харьковской области.Как сообщалось, накануне Вооруженные силы России отразили 11 попыток атак ВСУ на четырех направлениях, больше всего их зафиксировано на Красно-Лиманском направлении. Всего после начала украинского наступления ВСУ предприняли 263 попытки атаковать позиции российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений армии России все они отбиты.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потерпели провал на четырех направленияхЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУГруппировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на Херсонщине

https://crimea.ria.ru/20230622/nazvany-obschie-poteri-vsu-za-dve-nedeli-kontrnastupleniya-1129556654.html

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новости, донецкая народная республика (днр), запорожская область, армия и флот, сво, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр)