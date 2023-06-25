https://crimea.ria.ru/20230625/bolshe-20-atak-za-sutki-armiya-rossii-otbila-vse-popytki-nastupleniya-vsu-1129614159.html

Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУ

Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУ

Российские военные за сутки пресекли 21 попытку украинских боевиков атаковать позиции войск ВС РФ на четырех направлениях боестолкновений в зоне проведения... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T14:46

2023-06-25T14:46

2023-06-25T14:47

сво

министерство обороны рф

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

артемовск

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки пресекли 21 попытку украинских боевиков атаковать позиции войск ВС РФ на четырех направлениях боестолкновений в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили и в Минобороны.Самое большое число попыток прорвать линию обороны предпринято на Донецком направлении в районе Артемовска."На Донецком направлении в районе города Артемовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Еще четыре атаки боевиков отражены российскими военными в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское в ДНР.Кроме того, четыре провальные попытки наступления предприняты ВСУ на Краснолиманском направлении. Там атаки отбиты подразделениями группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Кармазиновка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.В Запорожской области враг попытался пойти в атаку трижды. Две контратаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное отбиты в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток". Еще одна попытка подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ пойти в наступление пресечена в районе населенного пункта Работино."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30", - отметили в оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Артемовском отражены атаки ВСУ: разбиты западные танки и БТРыАрмия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видеоГруппировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230624/za-chongar-otvetili-vks-rossii-unichtozhili-sklad-s-raketami-storm-shadow-1129600885.html

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

артемовск

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