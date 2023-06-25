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Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУ
Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУ
Российские военные за сутки пресекли 21 попытку украинских боевиков атаковать позиции войск ВС РФ на четырех направлениях боестолкновений в зоне проведения... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T14:46
2023-06-25T14:47
сво
министерство обороны рф
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
артемовск
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки пресекли 21 попытку украинских боевиков атаковать позиции войск ВС РФ на четырех направлениях боестолкновений в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили и в Минобороны.Самое большое число попыток прорвать линию обороны предпринято на Донецком направлении в районе Артемовска."На Донецком направлении в районе города Артемовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Еще четыре атаки боевиков отражены российскими военными в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское в ДНР.Кроме того, четыре провальные попытки наступления предприняты ВСУ на Краснолиманском направлении. Там атаки отбиты подразделениями группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Кармазиновка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.В Запорожской области враг попытался пойти в атаку трижды. Две контратаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное отбиты в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток". Еще одна попытка подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ пойти в наступление пресечена в районе населенного пункта Работино."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30", - отметили в оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Артемовском отражены атаки ВСУ: разбиты западные танки и БТРыАрмия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видеоГруппировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ
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донецкая народная республика (днр)
артемовск
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сво, министерство обороны рф, запорожская область, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, артемовск, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , контрнаступление всу, новости
Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУ

Минобороны: армия РФ за сутки отбила 21 попытку наступления ВСУ на четырех направлениях

14:46 25.06.2023 (обновлено: 14:47 25.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ударного вертолета Ка-52
Работа ударного вертолета Ка-52 - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки пресекли 21 попытку украинских боевиков атаковать позиции войск ВС РФ на четырех направлениях боестолкновений в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили и в Минобороны.
Самое большое число попыток прорвать линию обороны предпринято на Донецком направлении в районе Артемовска.
"На Донецком направлении в районе города Артемовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Еще четыре атаки боевиков отражены российскими военными в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское в ДНР.
"В ходе боев потери противника составили до 430-ти украинских военнослужащих, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
Кроме того, четыре провальные попытки наступления предприняты ВСУ на Краснолиманском направлении. Там атаки отбиты подразделениями группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Кармазиновка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
"Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики", - говорится в сводке МО.
В Запорожской области враг попытался пойти в атаку трижды. Две контратаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное отбиты в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток". Еще одна попытка подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ пойти в наступление пресечена в районе населенного пункта Работино.
"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30", - отметили в оборонном ведомстве.
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СВОМинистерство обороны РФЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииАртемовскВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУКонтрнаступление ВСУНовости
 
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