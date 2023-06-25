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Армия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видео - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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Армия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видео
Армия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видео - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Армия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видео
Минобороны России показало кадры объективного контроля уничтожения укрепрайона украинских войск на Купянском направлении. РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T11:27
2023-06-25T11:27
сво
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры объективного контроля уничтожения укрепрайона украинских войск на Купянском направлении.Также в ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки "Запад" нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.Кроме того, артиллеристы группировки за прошедшие сутки сорвали четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. Потери противника составили более взвода военнослужащих.В ходе контрбатарейной борьбы расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили два минометных расчета противника в районе населенных пунктов Кисловка и Табаевка.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасамиПровальные атаки ВСУ, потери людей и техники – ход спецоперацииРоссийские военные отбили семь атак ВСУ на двух направлениях
https://crimea.ria.ru/20230625/gruppirovka-sil-dnepr-razbila-zapadnuyu-tekhniku-i-pozitsii-vsu-1129610156.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Армия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видео

Минобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении

11:27 25.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФМинобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении
Минобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры объективного контроля уничтожения укрепрайона украинских войск на Купянском направлении.
"После обнаружения укрепрайона с боевиками ВСУ и запасами боеприпасов по нему был нанесен удар высокоточным оружием. Позиции боевиков, вооружение и боеприпасы полностью уничтожены", - говорится в комментарии к видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Также в ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки "Запад" нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Кроме того, артиллеристы группировки за прошедшие сутки сорвали четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. Потери противника составили более взвода военнослужащих.
В ходе контрбатарейной борьбы расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили два минометных расчета противника в районе населенных пунктов Кисловка и Табаевка.
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