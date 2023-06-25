https://crimea.ria.ru/20230625/armiya-rossii-unichtozhila-ukreprayon-vsu-na-kupyanskom-napravlenii--video-1129611677.html

Армия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видео

Армия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видео - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Армия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видео

Минобороны России показало кадры объективного контроля уничтожения укрепрайона украинских войск на Купянском направлении. РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T11:27

2023-06-25T11:27

2023-06-25T11:27

сво

министерство обороны рф

воздушно-космический силы (вкс)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры объективного контроля уничтожения укрепрайона украинских войск на Купянском направлении.Также в ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки "Запад" нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.Кроме того, артиллеристы группировки за прошедшие сутки сорвали четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. Потери противника составили более взвода военнослужащих.В ходе контрбатарейной борьбы расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили два минометных расчета противника в районе населенных пунктов Кисловка и Табаевка.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасамиПровальные атаки ВСУ, потери людей и техники – ход спецоперацииРоссийские военные отбили семь атак ВСУ на двух направлениях

https://crimea.ria.ru/20230625/gruppirovka-sil-dnepr-razbila-zapadnuyu-tekhniku-i-pozitsii-vsu-1129610156.html

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сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости