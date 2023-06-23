https://crimea.ria.ru/20230623/provalnye-ataki-vsu-poteri-lyudey-i-tekhniki--khod-spetsoperatsii-1129588017.html

Провальные атаки ВСУ, потери людей и техники – ход спецоперации

Провальные атаки ВСУ, потери людей и техники – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Провальные атаки ВСУ, потери людей и техники – ход спецоперации

Украинские силы за сутки потеряли в ходе спецоперации около 400 военнослужащих, поражена живая сила и техника ВСУ в 102 районах. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T16:10

2023-06-23T16:10

2023-06-23T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Украинские силы за сутки потеряли в ходе спецоперации около 400 военнослужащих, поражена живая сила и техника ВСУ в 102 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах", - рассказали в ведомстве.Южно-Донецкое направлениеНа Времевском выступе в результате грамотных действий группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.Донецкое направлениеГруппировка войск "Южная" успешно отразила четыре атаки противника в районах трех донецких населенных пунктов - Первомайское, Бердычи и Марьинка."В ходе боев уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны", - уточнили в Минобороны.Купянское направлениеУдарами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск в течение суток уничтожено около 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.Кроме того, в районе Тимковки Харьковской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Краснолиманское и Херсонское направленияНа этом направлении работает группировка войск "Центр". Российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Площанка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве. Возле Ямполовки и Червоной Дибровы разбиты две ДРГ."За сутки уничтожено около 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в оборонном ведомстве.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты "Точка-У", а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила американские управляемые авиабомбы JDAMМощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУРоссийские военные отбили семь атак ВСУ на двух направлениях

https://crimea.ria.ru/20230621/im-prosto-vse-ravno-polskiy-ofitser-zayavil-o-porche-tekhniki-voennymi-vsu-1129538577.html

https://crimea.ria.ru/20230622/plyus-polk-kazhdye-sutki-shoygu-rasskazal-o-tempakh-popolneniya-armii-rossii-1129557865.html

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