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Провальные атаки ВСУ, потери людей и техники – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Провальные атаки ВСУ, потери людей и техники – ход спецоперации
Провальные атаки ВСУ, потери людей и техники – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Провальные атаки ВСУ, потери людей и техники – ход спецоперации
Украинские силы за сутки потеряли в ходе спецоперации около 400 военнослужащих, поражена живая сила и техника ВСУ в 102 районах. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T16:10
2023-06-23T16:10
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Украинские силы за сутки потеряли в ходе спецоперации около 400 военнослужащих, поражена живая сила и техника ВСУ в 102 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах", - рассказали в ведомстве.Южно-Донецкое направлениеНа Времевском выступе в результате грамотных действий группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.Донецкое направлениеГруппировка войск "Южная" успешно отразила четыре атаки противника в районах трех донецких населенных пунктов - Первомайское, Бердычи и Марьинка."В ходе боев уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны", - уточнили в Минобороны.Купянское направлениеУдарами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск в течение суток уничтожено около 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.Кроме того, в районе Тимковки Харьковской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Краснолиманское и Херсонское направленияНа этом направлении работает группировка войск "Центр". Российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Площанка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве. Возле Ямполовки и Червоной Дибровы разбиты две ДРГ."За сутки уничтожено около 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в оборонном ведомстве.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты "Точка-У", а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила американские управляемые авиабомбы JDAMМощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУРоссийские военные отбили семь атак ВСУ на двух направлениях
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Провальные атаки ВСУ, потери людей и техники – ход спецоперации

Минобороны: российские военные уничтожили около 400 боевиков ВСУ за сутки

16:10 23.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Украинские силы за сутки потеряли в ходе спецоперации около 400 военнослужащих, поражена живая сила и техника ВСУ в 102 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах", - рассказали в ведомстве.

Южно-Донецкое направление

На Времевском выступе в результате грамотных действий группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.
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Донецкое направление

Группировка войск "Южная" успешно отразила четыре атаки противника в районах трех донецких населенных пунктов - Первомайское, Бердычи и Марьинка.
"В ходе боев уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны", - уточнили в Минобороны.

Купянское направление

Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск в течение суток уничтожено около 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
Кроме того, в районе Тимковки Харьковской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
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Краснолиманское и Херсонское направления

На этом направлении работает группировка войск "Центр". Российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Площанка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве. Возле Ямполовки и Червоной Дибровы разбиты две ДРГ.
"За сутки уничтожено около 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в оборонном ведомстве.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.
Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты "Точка-У", а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США.
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