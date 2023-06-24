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Российские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасами - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Российские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасами
Российские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасами - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Российские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасами
Два топливных хранилища для военной техники группировки ВСУ уничтожены российской авиацией и артиллерией в районе Днепропетровска. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T15:57
2023-06-24T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Два топливных хранилища для военной техники группировки ВСУ уничтожены российской авиацией и артиллерией в районе Днепропетровска. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. На Запорожском направлении отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Яблоково.Ранее в военном ведомстве сообщили, что в Староконстантинове Хмельницкой области ВСК России уничтожили склад с британскими ракетами Storm Shadow. В Минобороны подчеркнули, что это был в ответ на удар по Чонгарскому автомобильному мосту на границе Херсонской области и Крыма. Соединениями группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожено три лодки противника, место дислокации вражеского подразделения, минометный расчет и самоходка. Потери противника в живой силе составили 20 человек убитыми, 14 - ранено.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на ХерсонщинеМощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ ВСУ потерпели провал на четырех направлениях
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот
Российские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасами

Склады ВСУ с топливом и боеприпасами уничтожены в Днепропетровске и Запорожской области

15:57 24.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Два топливных хранилища для военной техники группировки ВСУ уничтожены российской авиацией и артиллерией в районе Днепропетровска. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ в районе города Днепропетровск", – говорится в сообщении. В районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. На Запорожском направлении отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Яблоково.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что в Староконстантинове Хмельницкой области ВСК России уничтожили склад с британскими ракетами Storm Shadow. В Минобороны подчеркнули, что это был в ответ на удар по Чонгарскому автомобильному мосту на границе Херсонской области и Крыма.
Соединениями группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожено три лодки противника, место дислокации вражеского подразделения, минометный расчет и самоходка. Потери противника в живой силе составили 20 человек убитыми, 14 - ранено.
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