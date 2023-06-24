Российские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасами
Склады ВСУ с топливом и боеприпасами уничтожены в Днепропетровске и Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Два топливных хранилища для военной техники группировки ВСУ уничтожены российской авиацией и артиллерией в районе Днепропетровска. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ в районе города Днепропетровск", – говорится в сообщении. В районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. На Запорожском направлении отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Яблоково.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что в Староконстантинове Хмельницкой области ВСК России уничтожили склад с британскими ракетами Storm Shadow. В Минобороны подчеркнули, что это был в ответ на удар по Чонгарскому автомобильному мосту на границе Херсонской области и Крыма.
Соединениями группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожено три лодки противника, место дислокации вражеского подразделения, минометный расчет и самоходка. Потери противника в живой силе составили 20 человек убитыми, 14 - ранено.
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