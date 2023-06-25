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Под Артемовском отражены атаки ВСУ: разбиты западные танки и БТРы - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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Под Артемовском отражены атаки ВСУ: разбиты западные танки и БТРы
Под Артемовском отражены атаки ВСУ: разбиты западные танки и БТРы - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Под Артемовском отражены атаки ВСУ: разбиты западные танки и БТРы
На Соледаро-Артемовском направлении силы подразделения "Южной" группировки войск отбили серию попыток наступления ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T14:02
2023-06-25T14:03
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. На Соледаро-Артемовском направлении силы подразделения "Южной" группировки войск отбили серию попыток наступления ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.По его данным, атаки штурмовых групп украинских боевиков отражены в районе населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Берховка и Белая Гора.Отмечается, что на Александро-Калиновском направлении силами спецназа группировки сорвана ротация подразделений 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Новокалиново.Кроме того, артиллеристы обнаружили и уничтожили группу пехоты противника из состава 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и отрядов иностранных наемников в районе Марьинки. Артиллерийским налетом уничтожена значительная часть живой силы противника.Также силами подразделений специального назначения группировки были вскрыты и уничтожены группы пехоты, блиндажи и пулеметные расчеты противника в районе населенных пунктов Марьинка, Майорское, Спорное, Веселое, Белогоровка.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видеоАтаки ВСУ на всех участках фронта успешно отражены – МинобороныРоссийские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасами
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, донецкая народная республика (днр), новости, поставки западного оружия украине
Под Артемовском отражены атаки ВСУ: разбиты западные танки и БТРы

Армия России отразила атаки штурмовиков ВСУ на Донбассе - уничтожены Bradley и М113

14:02 25.06.2023 (обновлено: 14:03 25.06.2023)
 
© DELIL SOULEIMAN / AFPБоевая машина Bradley
Боевая машина Bradley
© DELIL SOULEIMAN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. На Соледаро-Артемовском направлении силы подразделения "Южной" группировки войск отбили серию попыток наступления ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
По его данным, атаки штурмовых групп украинских боевиков отражены в районе населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Берховка и Белая Гора.

"На начальном этапе наступательной операции на Соледаро-Артемовском направлении противник задействовал четыре танка, девять БМП Bradley и шесть бронетранспортеров М113. Все атаки украинских войск были отбиты, часть бронетехники уничтожена", - отметил Астфаьев на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что на Александро-Калиновском направлении силами спецназа группировки сорвана ротация подразделений 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Новокалиново.
Кроме того, артиллеристы обнаружили и уничтожили группу пехоты противника из состава 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и отрядов иностранных наемников в районе Марьинки. Артиллерийским налетом уничтожена значительная часть живой силы противника.
Также силами подразделений специального назначения группировки были вскрыты и уничтожены группы пехоты, блиндажи и пулеметные расчеты противника в районе населенных пунктов Марьинка, Майорское, Спорное, Веселое, Белогоровка.
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