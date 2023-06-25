https://crimea.ria.ru/20230625/pod-artemovskom-otrazheny-ataki-vsu-razbity-zapadnye-tanki-i-btry-1129613375.html

Под Артемовском отражены атаки ВСУ: разбиты западные танки и БТРы

Под Артемовском отражены атаки ВСУ: разбиты западные танки и БТРы - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Под Артемовском отражены атаки ВСУ: разбиты западные танки и БТРы

На Соледаро-Артемовском направлении силы подразделения "Южной" группировки войск отбили серию попыток наступления ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T14:02

2023-06-25T14:02

2023-06-25T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. На Соледаро-Артемовском направлении силы подразделения "Южной" группировки войск отбили серию попыток наступления ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.По его данным, атаки штурмовых групп украинских боевиков отражены в районе населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Берховка и Белая Гора.Отмечается, что на Александро-Калиновском направлении силами спецназа группировки сорвана ротация подразделений 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Новокалиново.Кроме того, артиллеристы обнаружили и уничтожили группу пехоты противника из состава 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и отрядов иностранных наемников в районе Марьинки. Артиллерийским налетом уничтожена значительная часть живой силы противника.Также силами подразделений специального назначения группировки были вскрыты и уничтожены группы пехоты, блиндажи и пулеметные расчеты противника в районе населенных пунктов Марьинка, Майорское, Спорное, Веселое, Белогоровка.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видеоАтаки ВСУ на всех участках фронта успешно отражены – МинобороныРоссийские военные уничтожили склады ВСУ с топливом и боеприпасами

https://crimea.ria.ru/20230624/shest-ukrainskikh-drg-likvidirovany-na-kupryanskom-i-donetskom-napravleniyakh-1129602227.html

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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, донецкая народная республика (днр), новости, поставки западного оружия украине