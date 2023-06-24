https://crimea.ria.ru/20230624/ataki-vsu-na-vsekh-uchastkakh-fronta-uspeshno-otrazheny--minoborony-1129601403.html

Атаки ВСУ на всех участках фронта успешно отражены – Минобороны

Атаки ВСУ на всех участках фронта успешно отражены – Минобороны - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Атаки ВСУ на всех участках фронта успешно отражены – Минобороны

БоевикиВСУ в течение суток безуспешно атаковали позиции российских войск, сообщается в сводке Минобороны. Попытки наступления были предприняты на Южно-Донецком, РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T15:46

2023-06-24T15:46

2023-06-24T15:49

сво

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

армия и флот

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. БоевикиВСУ в течение суток безуспешно атаковали позиции российских войск, сообщается в сводке Минобороны. Попытки наступления были предприняты на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.В районах населенных пунктов Новополь в ДНР и Новодаровка Запорожской области враг предпринял попытку выдвижения войск, используя резервы. В результате огневым ударом ВС РФ было уничтожено два танка и шесть боевых бронированных машин противника.На Запорожском направлении российские войска отразили атаку подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе села Яблоково. Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника в населенных пунктов Преображенка и Новоданиловка.Южная группировка войск на Донецком направлении успешно отразила девять атак противника. В ходе боевых действий уничтожено более 245-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов и две гаубицы.4 атаки ВСУ было отражено на Красно-Лиманском направлении группировкой войск "Центр". Нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.Ранее сообщалось, что силами ВКС России был уничтожен склад британских ракет Storm Shadow в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Таким образом в Минобороны ответили на удар по Чонгарскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Успехи группировки войск "Днепр" на Херсонщине – сводка за суткиКиев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюМинобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот, потери всу , новости