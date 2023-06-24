https://crimea.ria.ru/20230624/ataki-vsu-na-vsekh-uchastkakh-fronta-uspeshno-otrazheny--minoborony-1129601403.html
Атаки ВСУ на всех участках фронта успешно отражены – Минобороны
Атаки ВСУ на всех участках фронта успешно отражены – Минобороны - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Атаки ВСУ на всех участках фронта успешно отражены – Минобороны
БоевикиВСУ в течение суток безуспешно атаковали позиции российских войск, сообщается в сводке Минобороны. Попытки наступления были предприняты на Южно-Донецком, РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T15:46
2023-06-24T15:46
2023-06-24T15:49
сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
армия и флот
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. БоевикиВСУ в течение суток безуспешно атаковали позиции российских войск, сообщается в сводке Минобороны. Попытки наступления были предприняты на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.В районах населенных пунктов Новополь в ДНР и Новодаровка Запорожской области враг предпринял попытку выдвижения войск, используя резервы. В результате огневым ударом ВС РФ было уничтожено два танка и шесть боевых бронированных машин противника.На Запорожском направлении российские войска отразили атаку подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе села Яблоково. Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника в населенных пунктов Преображенка и Новоданиловка.Южная группировка войск на Донецком направлении успешно отразила девять атак противника. В ходе боевых действий уничтожено более 245-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов и две гаубицы.4 атаки ВСУ было отражено на Красно-Лиманском направлении группировкой войск "Центр". Нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.Ранее сообщалось, что силами ВКС России был уничтожен склад британских ракет Storm Shadow в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Таким образом в Минобороны ответили на удар по Чонгарскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Успехи группировки войск "Днепр" на Херсонщине – сводка за суткиКиев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюМинобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот, потери всу , новости
Атаки ВСУ на всех участках фронта успешно отражены – Минобороны
Украинские войска пытались атаковать на всех участках линии соприкосновения в зоне СВО
15:46 24.06.2023 (обновлено: 15:49 24.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. БоевикиВСУ в течение суток безуспешно атаковали позиции российских войск, сообщается в сводке Минобороны. Попытки наступления были предприняты на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.
"На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями подразделений группировки войск "Восток", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Макаровка, Новоселка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области", - информирует ведомство.
В районах населенных пунктов Новополь в ДНР и Новодаровка Запорожской области враг предпринял попытку выдвижения войск, используя резервы. В результате огневым ударом ВС РФ было уничтожено два танка и шесть боевых бронированных машин противника.
На Запорожском направлении российские войска отразили атаку подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе села Яблоково. Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника в населенных пунктов Преображенка и Новоданиловка.
Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170-ти украинских военнослужащих, три танка, три БМП, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Также уничтожены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, три гаубицы.
Южная группировка войск на Донецком направлении успешно отразила девять атак противника. В ходе боевых действий уничтожено более 245-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов и две гаубицы.
4 атаки ВСУ было отражено на Красно-Лиманском направлении группировкой войск "Центр". Нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.
Ранее сообщалось, что силами ВКС России был уничтожен
склад британских ракет Storm Shadow в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Таким образом в Минобороны ответили на удар
по Чонгарскому мосту.
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