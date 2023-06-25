https://crimea.ria.ru/20230625/gruppirovka-sil-dnepr-razbila-zapadnuyu-tekhniku-i-pozitsii-vsu-1129610156.html

Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ

Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ

За минувшие сутки соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении полсотни украинских военных, поразили позиции двух подразделений и... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T10:37

2023-06-25T10:37

2023-06-25T10:37

херсонская область

потери всу

группировка войск "днепр"

сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении полсотни украинских военных, поразили позиции двух подразделений и технику противника ,в том числе иностранного производства, вместе с экипажами. Об этом сообщили в экстренных службах региона.На Каховском направление огнем российских военных поражена позиция одного из подразделений ВСУ. В результате убиты шесть военнослужащих ВСУ, еще семеро боевиков получили ранения различной степени тяжести.Кроме того, в островной зоне уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему: ликвидированы четыре военнослужащих ВСУ, трое ранены. При огневом ударе по позиции одного из подразделений ВСУ потери противника составили 13 военнослужащих убитыми, ранения получили семь человек.Также разбиты украинская САУ 2С1 "Гвоздика" с пятью членами экипажа и боекомплектом, САУ 2С3 "Акация" с экипажем и боекомплектом, два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним – в результате боевики потеряли девять человек убитыми и пять ранеными. Огнем российский воск оказалась уничтожена американская гаубица М-777 с боекомплектом, потери противника – пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести.Ранее в Минобороны сообщили, что в городе Староконстантинов Хмельницкой области ВКС России уничтожили на аэродроме склад с британскими ракетами Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхЗа Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm ShadowМощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230624/rossiyskie-voennye-unichtozhili-sklady-vsu-s-toplivom-i-boepripasami-1129601498.html

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херсонская область, потери всу , группировка войск "днепр", сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости