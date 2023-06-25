https://crimea.ria.ru/20230625/gruppirovka-sil-dnepr-razbila-zapadnuyu-tekhniku-i-pozitsii-vsu-1129610156.html
Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ
Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ
За минувшие сутки соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении полсотни украинских военных, поразили позиции двух подразделений и... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T10:37
2023-06-25T10:37
2023-06-25T10:37
херсонская область
потери всу
группировка войск "днепр"
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении полсотни украинских военных, поразили позиции двух подразделений и технику противника ,в том числе иностранного производства, вместе с экипажами. Об этом сообщили в экстренных службах региона.На Каховском направление огнем российских военных поражена позиция одного из подразделений ВСУ. В результате убиты шесть военнослужащих ВСУ, еще семеро боевиков получили ранения различной степени тяжести.Кроме того, в островной зоне уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему: ликвидированы четыре военнослужащих ВСУ, трое ранены. При огневом ударе по позиции одного из подразделений ВСУ потери противника составили 13 военнослужащих убитыми, ранения получили семь человек.Также разбиты украинская САУ 2С1 "Гвоздика" с пятью членами экипажа и боекомплектом, САУ 2С3 "Акация" с экипажем и боекомплектом, два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним – в результате боевики потеряли девять человек убитыми и пять ранеными. Огнем российский воск оказалась уничтожена американская гаубица М-777 с боекомплектом, потери противника – пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести.Ранее в Минобороны сообщили, что в городе Староконстантинов Хмельницкой области ВКС России уничтожили на аэродроме склад с британскими ракетами Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхЗа Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm ShadowМощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230624/rossiyskie-voennye-unichtozhili-sklady-vsu-s-toplivom-i-boepripasami-1129601498.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, потери всу , группировка войск "днепр", сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ
Группировка сил "Днепр" в Херсонской области уничтожила западную технику и позиции ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении полсотни украинских военных, поразили позиции двух подразделений и технику противника ,в том числе иностранного производства, вместе с экипажами. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
На Каховском направление огнем российских военных поражена позиция одного из подразделений ВСУ. В результате убиты шесть военнослужащих ВСУ, еще семеро боевиков получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, в островной зоне уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему: ликвидированы четыре военнослужащих ВСУ, трое ранены. При огневом ударе по позиции одного из подразделений ВСУ потери противника составили 13 военнослужащих убитыми, ранения получили семь человек.
Также разбиты украинская САУ 2С1 "Гвоздика" с пятью членами экипажа и боекомплектом, САУ 2С3 "Акация" с экипажем и боекомплектом, два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним – в результате боевики потеряли девять человек убитыми и пять ранеными. Огнем российский воск оказалась уничтожена американская гаубица М-777 с боекомплектом, потери противника – пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести.
Ранее в Минобороны сообщили, что в городе Староконстантинов Хмельницкой области ВКС России уничтожили на аэродроме склад с британскими ракетами Storm Shadow
.
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