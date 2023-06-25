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Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ
Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ
За минувшие сутки соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении полсотни украинских военных, поразили позиции двух подразделений и... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T10:37
2023-06-25T10:37
херсонская область
потери всу
группировка войск "днепр"
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении полсотни украинских военных, поразили позиции двух подразделений и технику противника ,в том числе иностранного производства, вместе с экипажами. Об этом сообщили в экстренных службах региона.На Каховском направление огнем российских военных поражена позиция одного из подразделений ВСУ. В результате убиты шесть военнослужащих ВСУ, еще семеро боевиков получили ранения различной степени тяжести.Кроме того, в островной зоне уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему: ликвидированы четыре военнослужащих ВСУ, трое ранены. При огневом ударе по позиции одного из подразделений ВСУ потери противника составили 13 военнослужащих убитыми, ранения получили семь человек.Также разбиты украинская САУ 2С1 "Гвоздика" с пятью членами экипажа и боекомплектом, САУ 2С3 "Акация" с экипажем и боекомплектом, два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним – в результате боевики потеряли девять человек убитыми и пять ранеными. Огнем российский воск оказалась уничтожена американская гаубица М-777 с боекомплектом, потери противника – пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести.Ранее в Минобороны сообщили, что в городе Староконстантинов Хмельницкой области ВКС России уничтожили на аэродроме склад с британскими ракетами Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхЗа Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm ShadowМощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230624/rossiyskie-voennye-unichtozhili-sklady-vsu-s-toplivom-i-boepripasami-1129601498.html
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херсонская область, потери всу , группировка войск "днепр", сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ

Группировка сил "Днепр" в Херсонской области уничтожила западную технику и позиции ВСУ

10:37 25.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении полсотни украинских военных, поразили позиции двух подразделений и технику противника ,в том числе иностранного производства, вместе с экипажами. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
На Каховском направление огнем российских военных поражена позиция одного из подразделений ВСУ. В результате убиты шесть военнослужащих ВСУ, еще семеро боевиков получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, в островной зоне уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему: ликвидированы четыре военнослужащих ВСУ, трое ранены. При огневом ударе по позиции одного из подразделений ВСУ потери противника составили 13 военнослужащих убитыми, ранения получили семь человек.
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Вчера, 15:57
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Также разбиты украинская САУ 2С1 "Гвоздика" с пятью членами экипажа и боекомплектом, САУ 2С3 "Акация" с экипажем и боекомплектом, два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним – в результате боевики потеряли девять человек убитыми и пять ранеными. Огнем российский воск оказалась уничтожена американская гаубица М-777 с боекомплектом, потери противника – пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести.
Ранее в Минобороны сообщили, что в городе Староконстантинов Хмельницкой области ВКС России уничтожили на аэродроме склад с британскими ракетами Storm Shadow.
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Херсонская областьПотери ВСУГруппировка войск "Днепр"СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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