https://crimea.ria.ru/20230609/putin-zayavil-o-nachale-kontrnastupleniya-vsu-1129292273.html

Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ

Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось - об этом говорит использование стратегических резервов. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T17:42

2023-06-09T17:42

2023-06-09T18:00

владимир путин (политик)

всу (вооруженные силы украины)

контрнаступление всу

сво

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось - об этом говорит использование стратегических резервов. Можно констатировать, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, отметил Путин. По его словам, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие "классический" показатель.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, ночью в четверг специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области. Всего Киев потерял за минувший день 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, сво, украина, новости