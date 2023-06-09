https://crimea.ria.ru/20230609/putin-zayavil-o-nachale-kontrnastupleniya-vsu-1129292273.html
Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ
Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ
Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось - об этом говорит использование стратегических резервов. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T17:42
2023-06-09T17:42
2023-06-09T18:00
владимир путин (политик)
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
сво
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось - об этом говорит использование стратегических резервов. Можно констатировать, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, отметил Путин. По его словам, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие "классический" показатель.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, ночью в четверг специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области. Всего Киев потерял за минувший день 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, сво, украина, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось - об этом говорит использование стратегических резервов.
"Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей - благодаря мужеству наших солдат и правильной организации войск", - отметил президент.
Можно констатировать, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, отметил Путин. По его словам, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие "классический" показатель.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, ночью в четверг специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области. Всего Киев потерял за минувший день 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.