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Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ
Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ
Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось - об этом говорит использование стратегических резервов. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T17:42
2023-06-09T18:00
владимир путин (политик)
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
сво
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось - об этом говорит использование стратегических резервов. Можно констатировать, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, отметил Путин. По его словам, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие "классический" показатель.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, ночью в четверг специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области. Всего Киев потерял за минувший день 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.
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владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, сво, украина, новости

Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ

17:42 09.06.2023 (обновлено: 18:00 09.06.2023)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главами правительств, участвующих в заседаниях ЕМПС и совета глав правительств СНГ
Президент РФ В. Путин провел встречу с главами правительств, участвующих в заседаниях ЕМПС и совета глав правительств СНГ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось - об этом говорит использование стратегических резервов.
"Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей - благодаря мужеству наших солдат и правильной организации войск", - отметил президент.
Можно констатировать, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, отметил Путин. По его словам, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие "классический" показатель.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, ночью в четверг специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области. Всего Киев потерял за минувший день 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.
Владимир Путин (политик)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУСВОУкраинаНовости
 
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