https://crimea.ria.ru/20230703/ukrainskie-boeviki-30-raz-obstrelyali-khersonskuyu-oblast-minuvshey-nochyu-1129767353.html

Украинские боевики 30 раз обстреляли Херсонскую область минувшей ночью

Украинские боевики 30 раз обстреляли Херсонскую область минувшей ночью - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Украинские боевики 30 раз обстреляли Херсонскую область минувшей ночью

ВСУ минувшей ночью обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области около 70 раз, почти половина снарядов – по мирным городам и селам. Об этом... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T09:49

2023-07-03T09:49

2023-07-03T09:49

новости

херсонская область

каховка

новая каховка

голая пристань

алешки

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. ВСУ минувшей ночью обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области около 70 раз, почти половина снарядов – по мирным городам и селам. Об этом сообщили в экстренных службах региона.По информации силовиков, только минувшей ночью ВСУ обстреляли четыре населенных пункта области: два города – Новую Каховку и Каховку, и два поселка – Корсунку и Горностаевку. Всего в темное время суток по ним были нанесены 28 ударов из ствольной артиллерии. Еще 39 снарядов прилетели по пяти населенным пунктам накануне днем. Пострадали Корсунка, Саги, Алешки, Кардашинка и Голая Пристань, уточнили в экстренных службах.В воскресенье, 2 июля, украинские боевики атаковали приграничные населенные пункты России в Белгородской и Курской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за суткиВсе попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убитыПодразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены – Минобороны

херсонская область

каховка

новая каховка

голая пристань

алешки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, каховка, новая каховка, голая пристань, алешки, обстрелы всу