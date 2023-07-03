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Украинские боевики 30 раз обстреляли Херсонскую область минувшей ночью - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Украинские боевики 30 раз обстреляли Херсонскую область минувшей ночью
Украинские боевики 30 раз обстреляли Херсонскую область минувшей ночью - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Украинские боевики 30 раз обстреляли Херсонскую область минувшей ночью
ВСУ минувшей ночью обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области около 70 раз, почти половина снарядов – по мирным городам и селам. Об этом... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T09:49
2023-07-03T09:49
новости
херсонская область
каховка
новая каховка
голая пристань
алешки
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. ВСУ минувшей ночью обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области около 70 раз, почти половина снарядов – по мирным городам и селам. Об этом сообщили в экстренных службах региона.По информации силовиков, только минувшей ночью ВСУ обстреляли четыре населенных пункта области: два города – Новую Каховку и Каховку, и два поселка – Корсунку и Горностаевку. Всего в темное время суток по ним были нанесены 28 ударов из ствольной артиллерии. Еще 39 снарядов прилетели по пяти населенным пунктам накануне днем. Пострадали Корсунка, Саги, Алешки, Кардашинка и Голая Пристань, уточнили в экстренных службах.В воскресенье, 2 июля, украинские боевики атаковали приграничные населенные пункты России в Белгородской и Курской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Левобережье Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 77 снарядов за суткиВсе попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убитыПодразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены – Минобороны
херсонская область
каховка
новая каховка
голая пристань
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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новости, херсонская область, каховка, новая каховка, голая пристань, алешки, обстрелы всу
Украинские боевики 30 раз обстреляли Херсонскую область минувшей ночью

ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область 30 раз – за сутки выпустили 70 снарядов

09:49 03.07.2023
 
© Фото со страницы командования десантно-штурмовых войск ВСУ в ФейсбукеУкраинские боевики
Украинские боевики
© Фото со страницы командования десантно-штурмовых войск ВСУ в Фейсбуке
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. ВСУ минувшей ночью обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области около 70 раз, почти половина снарядов – по мирным городам и селам. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области... Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", – говорится в сообщении.
По информации силовиков, только минувшей ночью ВСУ обстреляли четыре населенных пункта области: два города – Новую Каховку и Каховку, и два поселка – Корсунку и Горностаевку. Всего в темное время суток по ним были нанесены 28 ударов из ствольной артиллерии.
Еще 39 снарядов прилетели по пяти населенным пунктам накануне днем. Пострадали Корсунка, Саги, Алешки, Кардашинка и Голая Пристань, уточнили в экстренных службах.
В воскресенье, 2 июля, украинские боевики атаковали приграничные населенные пункты России в Белгородской и Курской областях.
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НовостиХерсонская областьКаховкаНовая КаховкаГолая ПристаньАлешкиОбстрелы ВСУ
 
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