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Села и города Херсонщины под огнем: ВСУ выпустили больше 90 снарядов - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Села и города Херсонщины под огнем: ВСУ выпустили больше 90 снарядов
Села и города Херсонщины под огнем: ВСУ выпустили больше 90 снарядов - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Села и города Херсонщины под огнем: ВСУ выпустили больше 90 снарядов
Боевики киевского режима продолжают обстреливать города и села Херсонщины. За прошлые сутки ВСУ выпустили 92 снаряда из ствольной артиллерии по населенным... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T12:49
2023-07-05T12:54
новости
херсонская область
алешки
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новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима продолжают обстреливать города и села Херсонщины. За прошлые сутки ВСУ выпустили 92 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам и инфраструктуре левобережной части области, сообщили в экстренных службах региона.Как уточнили в ведомстве, больше всего снарядов было выпущено по Алешкам – здесь насчитали 19 прилетов. По Крынкам, Подстепному и Казачьим Лагерям боевики ВСУ выпустили по девять снарядов. В населенный пункт Саги прилетело шесть снарядов, а в Корсунку – семь.Уточняется наличие жертв среди гражданского населения и характер разрушений инфраструктуры.Днем ранее ВСУ выпустили 78 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам на левом берегу Днепра.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на ХерсонщинеПодразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены – Минобороны
херсонская область
алешки
каховка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, алешки, каховка, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Села и города Херсонщины под огнем: ВСУ выпустили больше 90 снарядов

Экстренные службы: ВСУ выпустили по левому берегу Херсонской области 92 снаряда

12:49 05.07.2023 (обновлено: 12:54 05.07.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима продолжают обстреливать города и села Херсонщины. За прошлые сутки ВСУ выпустили 92 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам и инфраструктуре левобережной части области, сообщили в экстренных службах региона.
Как уточнили в ведомстве, больше всего снарядов было выпущено по Алешкам – здесь насчитали 19 прилетов. По Крынкам, Подстепному и Казачьим Лагерям боевики ВСУ выпустили по девять снарядов. В населенный пункт Саги прилетело шесть снарядов, а в Корсунку – семь.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Новой Збурьевки и Таврийска, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Уточняется наличие жертв среди гражданского населения и характер разрушений инфраструктуры.
Днем ранее ВСУ выпустили 78 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам на левом берегу Днепра.
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НовостиХерсонская областьАлешкиКаховкаНовая КаховкаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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