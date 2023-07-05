https://crimea.ria.ru/20230705/sela-i-goroda-khersonschiny-pod-ognem-vsu-vypustili-bolshe-90-snaryadov-1129823246.html

Села и города Херсонщины под огнем: ВСУ выпустили больше 90 снарядов

Села и города Херсонщины под огнем: ВСУ выпустили больше 90 снарядов - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Села и города Херсонщины под огнем: ВСУ выпустили больше 90 снарядов

Боевики киевского режима продолжают обстреливать города и села Херсонщины. За прошлые сутки ВСУ выпустили 92 снаряда из ствольной артиллерии по населенным... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T12:49

2023-07-05T12:49

2023-07-05T12:54

новости

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима продолжают обстреливать города и села Херсонщины. За прошлые сутки ВСУ выпустили 92 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам и инфраструктуре левобережной части области, сообщили в экстренных службах региона.Как уточнили в ведомстве, больше всего снарядов было выпущено по Алешкам – здесь насчитали 19 прилетов. По Крынкам, Подстепному и Казачьим Лагерям боевики ВСУ выпустили по девять снарядов. В населенный пункт Саги прилетело шесть снарядов, а в Корсунку – семь.Уточняется наличие жертв среди гражданского населения и характер разрушений инфраструктуры.Днем ранее ВСУ выпустили 78 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам на левом берегу Днепра.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на ХерсонщинеПодразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены – Минобороны

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, алешки, каховка, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу