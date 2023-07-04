Рейтинг@Mail.ru
Левобережье Херсонской области под ударом ВСУ: выпущено более 70 снарядов - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230704/levoberezhe-khersonskoy-oblasti-pod-udarom-vsu-vypuscheno-bolee-70-snaryadov-1129796165.html
Левобережье Херсонской области под ударом ВСУ: выпущено более 70 снарядов
Левобережье Херсонской области под ударом ВСУ: выпущено более 70 снарядов - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Левобережье Херсонской области под ударом ВСУ: выпущено более 70 снарядов
Украинские боевики ежедневно обстреливают населенные пункты и инфраструктуру левобережной части Херсонской области. За прошлые сутки ВСУ выпустили 78 снарядов... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T11:49
2023-07-04T11:49
новости
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129198339_0:113:1080:721_1920x0_80_0_0_4853e8ae68d0b755c12c2571fa0c523e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики ежедневно обстреливают населенные пункты и инфраструктуру левобережной части Херсонской области. За прошлые сутки ВСУ выпустили 78 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам на левом берегу Днепра, сообщили в экстренных службах региона.В ведомстве уточнили, что больше всего прилетов насчитали в Алешках, по которому ВСУ выпустили 15 артиллерийских снарядов. В населенных пунктах Днепряны и Рыбальче – по девять прилетов, Корсунке и Кардашинке – по семь.В настоящее время уточняется наличие жертв среди гражданского населения и характер разрушений инфраструктуры.Днем ранее боевики украинских вооруженных формирований выпустили 70 снарядов по населенным пунктам левобережной части Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Все попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убитыПодразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены – МинобороныВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129198339_44:0:1005:721_1920x0_80_0_0_1019094d5e6ec582826d8c863ba0dd50.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, херсонская область, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Левобережье Херсонской области под ударом ВСУ: выпущено более 70 снарядов

ВСУ продолжают обстреливать Херсонскую область – за сутки более 70 прилетов

11:49 04.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики ежедневно обстреливают населенные пункты и инфраструктуру левобережной части Херсонской области. За прошлые сутки ВСУ выпустили 78 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам на левом берегу Днепра, сообщили в экстренных службах региона.
В ведомстве уточнили, что больше всего прилетов насчитали в Алешках, по которому ВСУ выпустили 15 артиллерийских снарядов. В населенных пунктах Днепряны и Рыбальче – по девять прилетов, Корсунке и Кардашинке – по семь.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Солонцев и Песчановки, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии", – добавили в экстренных службах.
В настоящее время уточняется наличие жертв среди гражданского населения и характер разрушений инфраструктуры.
Днем ранее боевики украинских вооруженных формирований выпустили 70 снарядов по населенным пунктам левобережной части Херсонской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Все попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убиты
Подразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены – Минобороны
ВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине
НовостиХерсонская областьКаховкаНовая КаховкаАлешкиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии
13:52В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов
13:41Иран стал полноправным членом ШОС
13:31Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП
13:17Контрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок
13:08Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов
12:52Киев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭП
12:39Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%
12:29ВСУ выпустили по районам Белгородской области более ста снарядов
12:17РНКБ начинает выдачу образовательных кредитов под 3% по госпрограмме
12:07Путин: российское общество консолидировано как никогда
12:03Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ
11:49Левобережье Херсонской области под ударом ВСУ: выпущено более 70 снарядов
11:26Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено
11:11Захарова: атака ВСУ на Подмосковье – акт международного терроризма
10:43Атака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева
10:26Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУ
10:10Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля
09:52Жителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома
09:34Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике
Лента новостейМолния