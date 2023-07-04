https://crimea.ria.ru/20230704/levoberezhe-khersonskoy-oblasti-pod-udarom-vsu-vypuscheno-bolee-70-snaryadov-1129796165.html

Левобережье Херсонской области под ударом ВСУ: выпущено более 70 снарядов

Левобережье Херсонской области под ударом ВСУ: выпущено более 70 снарядов - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Левобережье Херсонской области под ударом ВСУ: выпущено более 70 снарядов

Украинские боевики ежедневно обстреливают населенные пункты и инфраструктуру левобережной части Херсонской области. За прошлые сутки ВСУ выпустили 78 снарядов... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T11:49

2023-07-04T11:49

2023-07-04T11:49

новости

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики ежедневно обстреливают населенные пункты и инфраструктуру левобережной части Херсонской области. За прошлые сутки ВСУ выпустили 78 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам на левом берегу Днепра, сообщили в экстренных службах региона.В ведомстве уточнили, что больше всего прилетов насчитали в Алешках, по которому ВСУ выпустили 15 артиллерийских снарядов. В населенных пунктах Днепряны и Рыбальче – по девять прилетов, Корсунке и Кардашинке – по семь.В настоящее время уточняется наличие жертв среди гражданского населения и характер разрушений инфраструктуры.Днем ранее боевики украинских вооруженных формирований выпустили 70 снарядов по населенным пунктам левобережной части Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Все попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убитыПодразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены – МинобороныВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу