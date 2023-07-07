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Пятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – власти
Пятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – власти - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Пятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – власти
В Херсонской области от террористических действий вооруженных сил Украины за последнее время погибли пятеро детей, еще четверо ранены. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T14:27
2023-07-07T14:27
2023-07-07T14:28
владимир сальдо
анна кузнецова
новости
херсонская область
сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Херсонской области от террористических действий вооруженных сил Украины за последнее время погибли пятеро детей, еще четверо ранены. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо на совещании с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой о работе парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей.Кроме того, по словам врио губернатора, зафиксированы попытки похищения детей и вывоза их на оккупированную Киевом территорию.Он также добавил, что власти региона направили тысячи юных херсонцев в детские лагеря для оздоровления и отдыха, а также в лучшие медицинские учреждения России на лечение.Ранее Госдума инициировала парламентское расследование преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. Задача расследования — сформировать доказательную базу, чтобы передать ее справедливому суду, предать все материалы гласности, а также направить в национальные парламенты других стран.На территории ДНР и ЛНР уже работают специальные комиссии, которые фиксируют доказательства преступлений военно-политического руководства Украины против мирного населения. По ее данным, в ЛНР на данный момент погибли 56 детей, самому младшему из них было всего 27 дней, в ДНР погиб 171 ребенок, около 600 получили ранения различной степени тяжести. Помимо этого зафиксированы факты гибели и ранения детей в Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской, Курской областях.Ранее Кузнецова провела аналогичную встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Она отметила, что с начала специальной военной операции Крым взял под защиту детей, которые пострадали от действий нацистов. Республика принимала беженцев из Херсонской и Запорожской областей. Сейчас многие дети из этих регионов, Белгородской области отдыхают в крымских здравницах, в том числе в МДЦ "Артек". Также на полуострове проходят лечение дети, раненые в результате обстрелов ВСУ на Херсонщине.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены детиАксенов и Гладков навестили белгородских детей в ЕвпаторииДвое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, анна кузнецова, новости, херсонская область, сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Пятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – власти
Сальдо: в Херсонской области от обстрелов ВСУ за последнее время погибли пятеро детей
14:27 07.07.2023 (обновлено: 14:28 07.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Херсонской области от террористических действий вооруженных сил Украины за последнее время погибли пятеро детей, еще четверо ранены. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо на совещании с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой о работе парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей.
"Только за последнее время от террористических действий украинских вооруженных формирований у нас пятеро погибших детей, четверо раненых. Это не считая пострадавших от наводнения, лишенных возможности нормальной жизни, отдыха и учебы", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам врио губернатора, зафиксированы попытки похищения детей и вывоза их на оккупированную Киевом территорию.
Он также добавил, что власти региона направили тысячи юных херсонцев в детские лагеря для оздоровления и отдыха, а также в лучшие медицинские учреждения России на лечение.
Ранее Госдума инициировала парламентское расследование преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. Задача расследования — сформировать доказательную базу, чтобы передать ее справедливому суду, предать все материалы гласности, а также направить в национальные парламенты других стран.
На территории ДНР и ЛНР уже работают специальные комиссии, которые фиксируют доказательства преступлений военно-политического руководства Украины против мирного населения. По ее данным, в ЛНР на данный момент погибли 56 детей, самому младшему из них было всего 27 дней, в ДНР погиб 171 ребенок, около 600 получили ранения различной степени тяжести. Помимо этого зафиксированы факты гибели и ранения детей в Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской, Курской областях.
Ранее Кузнецова провела аналогичную встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Она отметила, что с начала специальной военной операции Крым взял под защиту детей, которые пострадали от действий нацистов. Республика принимала беженцев из Херсонской и Запорожской областей. Сейчас многие дети из этих регионов, Белгородской области отдыхают в крымских здравницах, в том числе в МДЦ "Артек". Также на полуострове проходят лечение дети, раненые в результате обстрелов ВСУ на Херсонщине.
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