https://crimea.ria.ru/20230630/aksenov-i-gladkov-navestili-belgorodskikh-detey-v-evpatorii-1129740361.html

Аксенов и Гладков навестили белгородских детей в Евпатории

Аксенов и Гладков навестили белгородских детей в Евпатории - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Аксенов и Гладков навестили белгородских детей в Евпатории

Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым побывали в евпаторийском санатории, где отдыхают дети из тех районов... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T14:55

2023-06-30T14:55

2023-06-30T14:55

сергей аксенов

вячеслав гладков

крым

новости крыма

белгородская область

евпатория

отдых в крыму

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым побывали в евпаторийском санатории, где отдыхают дети из тех районов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам ВСУ."Сегодня в евпаторийском санатории "Бригантина "Белогорье" открывается вторая смена, - написал глава Крыма в своем Telegram-канале. – У ребят будет возможность не только отдохнуть и насладиться крымским солнцем и морем, но и обрести новых друзей, проявить себя в спорте и в творчестве".Глава Крыма отметил, что жители Белгородской области на себе прочувствовали все испытания, которые сейчас переживает наша Родина."Но никто не был оставлен без внимания и поддержки. Власти региона вкладывают душу и не жалеют средства для обеспечения безопасности своего населения, и прежде всего детей", - сказал Аксенов.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, поблагодарил главу Крыма за то, что он передал безвозмездно санаторий в государственную собственность Белгородской области: "Теперь у нас есть свой кусочек моря".В эту смену в "Бригантине" отдыхают дети – победители и финалисты конкурса проектных инициатив "Время 31-х", сообщил Гладков. Также здесь набираются сил дети мобилизованных участников СВО и дети из приграничных районов и округов. По словам Гладкова, очень многие из этих ребят живут в Шебекинском и Грайворонском городских округах, Белгородском районе и Белгороде."Несмотря на юный возраст, они уже многое испытали. Но уверен, что когда мы вместе, мы со всеми бедами справимся", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Ранее Сергей Аксенов сообщал, что на отдых и оздоровление в Крым приехали 580 детей из Белгородской области, их разместили в лагерях Евпатории и Бахчисарайского района. Читайте также на РИА Новости Крым:По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядовГде готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещенияКрым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230622/kak-otdykhayut-v-krymu-deti-iz-belgoroda---reportazh-s-berega-morya-1129567280.html

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сергей аксенов, вячеслав гладков, крым, новости крыма, белгородская область, евпатория, отдых в крыму, дети