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Новые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены дети
Новые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены дети - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Новые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены дети
В результате обстрела Донецка и Макеевки в ночь на 5 июля пострадали десятки мирных жителей, среди раненых – дети, число жертв уточняется. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T09:07
2023-07-05T09:07
2023-07-05T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. В результате обстрела Донецка и Макеевки в ночь на 5 июля пострадали десятки мирных жителей, среди раненых – дети, число жертв уточняется. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его информации, в первые минуты суток было известно всего о 25 раненых среди мирных жителей. Позже в СЦКК уточнили, что число пострадавших достигло 36 человек. В результате обстрела разрушения получили несколько многоквартирных домов, здания школы и детского сада. Кроме того, по информации и. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева, были повреждены ряд учреждений здравоохранения республики.Согласно данным СЦКК, накануне, 4 июля, ВСУ только с девяти часов вечера до полуночи выпустили по Донецку 16 снарядов калибром 155 мм. Кроме того, в В 21:20 по пригороду Донецка был нанесен удар двумя ракетами. Еще две ракеты в это же время украинские боевики направили на Макеевку.Накануне вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о жертвах среди мирного населения после очередного обстрела Петровского района города.
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новости, донецкая народная республика (днр), донецк, денис пушилин, макеевка
Новые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены дети
Власти ДНР сообщили о новых жертвах среди мирных после обстрела ВСУ – ранены дети
09:07 05.07.2023 (обновлено: 09:20 05.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. В результате обстрела Донецка и Макеевки в ночь на 5 июля пострадали десятки мирных жителей, среди раненых – дети, число жертв уточняется. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его информации, в первые минуты суток было известно всего о 25 раненых среди мирных жителей. Позже в СЦКК уточнили, что число пострадавших достигло 36 человек.
"Ранены два ребенка: девочка 2 года 9 мес. и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
В результате обстрела разрушения получили несколько многоквартирных домов, здания школы и детского сада. Кроме того, по информации и. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева, были повреждены ряд учреждений здравоохранения республики.
"В восьми медицинских организациях города Макеевка взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады. Также повреждено остекление общежития Макеевского медицинского колледжа", – написал он в своем Telegram-канале, отметив, что число пострадавших людей уточняются.
Согласно данным СЦКК, накануне, 4 июля, ВСУ только с девяти часов вечера до полуночи выпустили по Донецку 16 снарядов калибром 155 мм. Кроме того, в
В 21:20 по пригороду Донецка был нанесен удар двумя ракетами. Еще две ракеты в это же время украинские боевики направили на Макеевку.
Накануне вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил
о жертвах среди мирного населения после очередного обстрела Петровского района города.