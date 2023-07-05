https://crimea.ria.ru/20230705/novye-zhertvy-sredi-mirnykh-v-donetske-posle-obstrela-vsu--raneny-deti-1129817878.html

Новые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены дети

Новые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены дети - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Новые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены дети

В результате обстрела Донецка и Макеевки в ночь на 5 июля пострадали десятки мирных жителей, среди раненых – дети, число жертв уточняется. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T09:07

2023-07-05T09:07

2023-07-05T09:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. В результате обстрела Донецка и Макеевки в ночь на 5 июля пострадали десятки мирных жителей, среди раненых – дети, число жертв уточняется. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его информации, в первые минуты суток было известно всего о 25 раненых среди мирных жителей. Позже в СЦКК уточнили, что число пострадавших достигло 36 человек. В результате обстрела разрушения получили несколько многоквартирных домов, здания школы и детского сада. Кроме того, по информации и. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева, были повреждены ряд учреждений здравоохранения республики.Согласно данным СЦКК, накануне, 4 июля, ВСУ только с девяти часов вечера до полуночи выпустили по Донецку 16 снарядов калибром 155 мм. Кроме того, в В 21:20 по пригороду Донецка был нанесен удар двумя ракетами. Еще две ракеты в это же время украинские боевики направили на Макеевку.Накануне вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о жертвах среди мирного населения после очередного обстрела Петровского района города.

https://crimea.ria.ru/20230704/vsu-khotyat-udarit-po-zaes-raketoy-s-yadernymi-otkhodami---karchaa-1129817044.html

донецкая народная республика (днр)

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новости, донецкая народная республика (днр), донецк, денис пушилин, макеевка