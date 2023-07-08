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Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за ночных обстрелов
Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за ночных обстрелов - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за ночных обстрелов
Власти Белгородской области приняли решение приостановить возвращение жителей из пунктов временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T09:29
2023-07-08T09:29
2023-07-08T09:29
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
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белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Власти Белгородской области приняли решение приостановить возвращение жителей из пунктов временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он добавил, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из оперативной обстановки, которая будет складываться.Украинские военные рано утром в субботу обстреляли Шебекино из РСЗО "Град". Пострадавших, предварительно, нет. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, где начался пожар, также загорелись овощная база и автомобиль.Из опасных районов Шебекинского городского округа людей начали эвакуировать в октябре прошлого года. В связи с участившимися обстрелами 31 мая было принято решение эвакуировать из обстреливаемых районов Шебекинского и Грайворонского округов детей. Их приняли на отдых в крымских санаториях в Евпатории и в Бахчисарайском районе.В условиях обстрелов со стороны ВСУ продолжаются восстановительные работы в городе. 2 июля губернатор Гладков сообщил о том, что более половины предприятий Шебекинского городского округа возобновили свою работу. Жителям, проживающим в пунктах временного размещения, было предложено вернуться домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеРаненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницыВСУ ударили по ферме под Курском - ранен рабочий, погибли животные
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Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за ночных обстрелов
Из-за обстрелов возвращение жителей в Шебекино временно приостановлено