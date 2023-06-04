https://crimea.ria.ru/20230604/deti-iz-prigranichya-belgorodskoy-oblasti-otpravlyayutsya-na-otdykh-v-krym-1129171621.html

Дети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым

Дети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Дети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым

В воскресенье детей из приграничных территорий Белгородской области отправят на отдых в крымский санаторий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T09:17

2023-06-04T09:17

2023-06-04T09:17

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

общество

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье детей из приграничных территорий Белгородской области отправят на отдых в крымский санаторий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он также призвал жителей населенных пунктов Шебекинского округа временно покинуть свои дома, поскольку обстрелы боевиков продолжаются круглосуточно. В ночь на 4 июня ВСУ снова обстреляли Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Зафиксировано много повреждений, но обошлось без жертв."Просьба, все те населенные пункты, в первую очередь, Шебекинского округа, которые обстреливаются, прислушаться к позиции власти и покинуть, временно покинуть, свои дома для того, чтобы сохранить самое главное - свою жизнь и жизнь близких", - призвал губернатор.По его данным, в пунктах временного размещения находится более четырех тысяч человек. Им оказываемся вся необходимая помощь. Люди приносят для жителей приграничья предметы первой необходимости.3 июня в результате очередного обстрела ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области погибли два человека, еще двое с осколочными ранениями доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы Шебекинского округа: ВСУ выпустили за сутки 370 боеприпасовЧисло погибших и раненых при обстреле села Соболевка выросло - ГладковНовые жертвы и раненые: Белгородская область под огнем ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230603/noch-proshla-bespokoyno-gladkov-o-situatsii-v-belgorodskoy-oblasti-1129162398.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

крым

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