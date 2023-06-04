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Дети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым
Дети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Дети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым
В воскресенье детей из приграничных территорий Белгородской области отправят на отдых в крымский санаторий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T09:17
2023-06-04T09:17
2023-06-04T09:17
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
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вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье детей из приграничных территорий Белгородской области отправят на отдых в крымский санаторий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он также призвал жителей населенных пунктов Шебекинского округа временно покинуть свои дома, поскольку обстрелы боевиков продолжаются круглосуточно. В ночь на 4 июня ВСУ снова обстреляли Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Зафиксировано много повреждений, но обошлось без жертв."Просьба, все те населенные пункты, в первую очередь, Шебекинского округа, которые обстреливаются, прислушаться к позиции власти и покинуть, временно покинуть, свои дома для того, чтобы сохранить самое главное - свою жизнь и жизнь близких", - призвал губернатор.По его данным, в пунктах временного размещения находится более четырех тысяч человек. Им оказываемся вся необходимая помощь. Люди приносят для жителей приграничья предметы первой необходимости.3 июня в результате очередного обстрела ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области погибли два человека, еще двое с осколочными ранениями доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы Шебекинского округа: ВСУ выпустили за сутки 370 боеприпасовЧисло погибших и раненых при обстреле села Соболевка выросло - ГладковНовые жертвы и раненые: Белгородская область под огнем ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230603/noch-proshla-bespokoyno-gladkov-o-situatsii-v-belgorodskoy-oblasti-1129162398.html
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, общество, дети, крым, оздоровление детей в крыму, новости
Дети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым
Гладков: обстрелы Белгородской области продолжаются - детей отправляютна отдых в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье детей из приграничных территорий Белгородской области отправят на отдых в крымский санаторий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня отправляем детей из приграничных территорий, детей мобилизованных военнослужащих в лагерь "Бригантина "Белогорье". Надеюсь, что они получат большой заряд бодрости, здоровья, сил, искупавшись в теплом море, насладившись крымским солнцем. И потом вернутся в свои семьи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также призвал жителей населенных пунктов Шебекинского округа временно покинуть свои дома, поскольку обстрелы боевиков продолжаются круглосуточно. В ночь на 4 июня ВСУ снова обстреляли Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Зафиксировано много повреждений, но обошлось без жертв.
"Просьба, все те населенные пункты, в первую очередь, Шебекинского округа, которые обстреливаются, прислушаться к позиции власти и покинуть, временно покинуть, свои дома для того, чтобы сохранить самое главное - свою жизнь и жизнь близких", - призвал губернатор.
По его данным, в пунктах временного размещения находится более четырех тысяч человек. Им оказываемся вся необходимая помощь. Люди приносят для жителей приграничья предметы первой необходимости.
3 июня в результате очередного обстрела ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области погибли
два человека, еще двое с осколочными ранениями доставлены в больницу.
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