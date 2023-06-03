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Новые жертвы и раненые: Белгородская область под огнем ВСУ
Новые жертвы и раненые: Белгородская область под огнем ВСУ - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Новые жертвы и раненые: Белгородская область под огнем ВСУ
В результате очередного обстрела ВСУ Шебекинского округа Белгородской области погибли два человека, еще двое ранены и доставлены в больницу. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T16:08
2023-06-03T16:08
2023-06-03T16:08
обстрелы всу
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шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В результате очередного обстрела ВСУ Шебекинского округа Белгородской области погибли два человека, еще двое ранены и доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще одна жертва в селе Безлюдовка. Здесь погибла женщина, получившая множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью.Также с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей в травматологическое отделение горбольницы госпитализирован мужчина.Спустя четверть часа губернатор области сообщил об обстреле украинскими боевиками окраины села Тишанка Волоконовского района. По его словам, на этот раз пострадавших нет."Осколками снарядов выбиты окна в трех частных жилых домовладениях, также повреждены газопровод и линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия."Самые искренние соболезнования родным и близким погибших" – написал глава регоина.Накануне вечером ВСУ ударили по Белгородской области из "Градов". 3 июня Гладков сообщил, что" минувшая "ночь прошла беспокойно", а по уточненной информации число погибших и раненых в результате обстрела ВСУ накануне вечером возросло. Читайте также на РИА Новости Крым:Очередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за сутки Обстрелы Шебекинского округа: ВСУ выпустили за сутки 370 боеприпасов
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Новые жертвы и раненые: Белгородская область под огнем ВСУ
Гладков: в результате обстрела Шебекинского округа погибли два человека, еще двое ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В результате очередного обстрела ВСУ Шебекинского округа Белгородской области погибли два человека, еще двое ранены и доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Еще одна женщина пострадала – у нее осколочные ранения левого плеча. Доставлена в городскую больницу №2", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Еще одна жертва в селе Безлюдовка. Здесь погибла женщина, получившая множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью.
Также с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей в травматологическое отделение горбольницы госпитализирован мужчина.
Спустя четверть часа губернатор области сообщил об обстреле украинскими боевиками окраины села Тишанка Волоконовского района. По его словам, на этот раз пострадавших нет.
"Осколками снарядов выбиты окна в трех частных жилых домовладениях, также повреждены газопровод и линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия.
"Самые искренние соболезнования родным и близким погибших" – написал глава регоина.
3 июня Гладков сообщил
, что" минувшая "ночь прошла беспокойно", а по уточненной информации число погибших и раненых в результате обстрела ВСУ накануне вечером возросло.
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