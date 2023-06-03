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Новые жертвы и раненые: Белгородская область под огнем ВСУ

Новые жертвы и раненые: Белгородская область под огнем ВСУ - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Новые жертвы и раненые: Белгородская область под огнем ВСУ

В результате очередного обстрела ВСУ Шебекинского округа Белгородской области погибли два человека, еще двое ранены и доставлены в больницу. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T16:08

2023-06-03T16:08

2023-06-03T16:08

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В результате очередного обстрела ВСУ Шебекинского округа Белгородской области погибли два человека, еще двое ранены и доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще одна жертва в селе Безлюдовка. Здесь погибла женщина, получившая множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью.Также с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей в травматологическое отделение горбольницы госпитализирован мужчина.Спустя четверть часа губернатор области сообщил об обстреле украинскими боевиками окраины села Тишанка Волоконовского района. По его словам, на этот раз пострадавших нет."Осколками снарядов выбиты окна в трех частных жилых домовладениях, также повреждены газопровод и линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия."Самые искренние соболезнования родным и близким погибших" – написал глава регоина.Накануне вечером ВСУ ударили по Белгородской области из "Градов". 3 июня Гладков сообщил, что" минувшая "ночь прошла беспокойно", а по уточненной информации число погибших и раненых в результате обстрела ВСУ накануне вечером возросло. Читайте также на РИА Новости Крым:Очередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за сутки Обстрелы Шебекинского округа: ВСУ выпустили за сутки 370 боеприпасов

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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