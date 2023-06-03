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Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за сутки
Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за сутки - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за сутки
Украинские боевики обстреляли 11 городов и сел Херсонской области, выпустив за сутки 99 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T11:52
2023-06-03T11:52
2023-06-03T11:52
сво
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли 11 городов и сел Херсонской области, выпустив за сутки 99 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы региона.Днем ВСУ накрыли огнем Корсунку, Крынки, Песчановку, Алешки, Голую Пристань, Солонцы, Казачьи Лагеря и Кардашинку, выпустив по ним 73 артиллерийских снаряда.Больше всех досталось городу Голая Пристань в Скадовском районе: днем на него обрушились 12 снарядов. Ночью он также был обстрелян.Число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушения инфраструктуры уточняются.Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты левобережья Херсонской области. Накануне сообщалось об обстреле 13 городов и сел, днем ранее под огнем артиллерии врага сутки находились 12 населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма"Ночь прошла беспокойно": Гладков о ситуации в Белгородской областиБольше 850 боеприпасов выпустили ВСУ по Шебекинскому округу
https://crimea.ria.ru/20230603/na-khersonschine-unichtozheny-gaubitsy-vsu-strelyavshie-po-naselennym-punktam-1129163444.html
херсонская область
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сво, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новые регионы россии, украина, россия, новости, обстрелы всу
Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за сутки
ВСУ выпустили 99 снарядов за сутки на города и села Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли 11 городов и сел Херсонской области, выпустив за сутки 99 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Днем ВСУ накрыли огнем Корсунку, Крынки, Песчановку, Алешки, Голую Пристань, Солонцы, Казачьи Лагеря и Кардашинку, выпустив по ним 73 артиллерийских снаряда.
Больше всех досталось городу Голая Пристань в Скадовском районе: днем на него обрушились 12 снарядов. Ночью он также был обстрелян.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Рыбальче, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии", – информируют в экстренных службах.
Число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушения инфраструктуры уточняются.
Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты левобережья Херсонской области. Накануне сообщалось об обстреле 13 городов и сел, днем ранее под огнем артиллерии врага сутки находились 12 населенных пунктов.
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