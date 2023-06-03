https://crimea.ria.ru/20230603/sotnya-snaryadov-vsu-obrushilas-na-mirnykh-zhiteley-khersonschiny-za-sutki-1129163666.html

Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за сутки

Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за сутки - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за сутки

Украинские боевики обстреляли 11 городов и сел Херсонской области, выпустив за сутки 99 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T11:52

2023-06-03T11:52

2023-06-03T11:52

сво

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

новые регионы россии

украина

россия

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли 11 городов и сел Херсонской области, выпустив за сутки 99 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы региона.Днем ВСУ накрыли огнем Корсунку, Крынки, Песчановку, Алешки, Голую Пристань, Солонцы, Казачьи Лагеря и Кардашинку, выпустив по ним 73 артиллерийских снаряда.Больше всех досталось городу Голая Пристань в Скадовском районе: днем на него обрушились 12 снарядов. Ночью он также был обстрелян.Число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушения инфраструктуры уточняются.Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты левобережья Херсонской области. Накануне сообщалось об обстреле 13 городов и сел, днем ранее под огнем артиллерии врага сутки находились 12 населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма"Ночь прошла беспокойно": Гладков о ситуации в Белгородской областиБольше 850 боеприпасов выпустили ВСУ по Шебекинскому округу

https://crimea.ria.ru/20230603/na-khersonschine-unichtozheny-gaubitsy-vsu-strelyavshie-po-naselennym-punktam-1129163444.html

херсонская область

новые регионы россии

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новые регионы россии, украина, россия, новости, обстрелы всу