ВСУ ударили по ферме под Курском - ранен рабочий, погибли животные
Губернатор Старовойт: ВСУ ударили по ферме в Курской области, ранен механизатор
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Курская область снова подверглась обстрелам со стороны ВСУ, на этот раз ударили по ферме в Глушковском районе, ранен мужчина, погибли животные, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"Восемь прилетов пришлось по деревне Елизаветовке. Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО "Победа", по нему было три прямых попадания. Легкое ранение получил механизатор. Врачи скорой помощи на месте обработали раны, госпитализация не потребовалась. Есть погибшие животные", - написал Старовойт.
Кроме того, в селе Веселом зафиксировано четыре прилета. Нарушено электроснабжение. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка.
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаРезультаты обстрела ВСУ Глушковского района Курской области 3 июля
1 из 3
Результаты обстрела ВСУ Глушковского района Курской области 3 июля
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаРезультаты обстрела ВСУ Глушковского района Курской области 3 июля
2 из 3
Результаты обстрела ВСУ Глушковского района Курской области 3 июля
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаРезультаты обстрела ВСУ Глушковского района Курской области 3 июля
3 из 3
Результаты обстрела ВСУ Глушковского района Курской области 3 июля
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
1 из 3
Результаты обстрела ВСУ Глушковского района Курской области 3 июля
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
2 из 3
Результаты обстрела ВСУ Глушковского района Курской области 3 июля
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
3 из 3
Результаты обстрела ВСУ Глушковского района Курской области 3 июля
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Украинские боевики усилили обстрелы российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, при обстрелах приграничного села в Курской области повреждено здание школы. В Белгородской области – система ПВО сбила вражеский беспилотник над селом Борки. Кроме того, под огнем оказалось село Кукуевка. Пострадавших нет.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России.
Читайте также на РИА Новости Крым: