https://crimea.ria.ru/20230703/vsu-udarili-po-ferme-pod-kurskom---ranen-rabochiy-pogibli-zhivotnye-1129788007.html

ВСУ ударили по ферме под Курском - ранен рабочий, погибли животные

ВСУ ударили по ферме под Курском - ранен рабочий, погибли животные - РИА Новости Крым, 03.07.2023

ВСУ ударили по ферме под Курском - ранен рабочий, погибли животные

Курская область снова подверглась обстрелам со стороны ВСУ, на этот раз ударили по ферме в Глушковском районе, ранен мужчина, погибли животные, сообщил в своем... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T20:06

2023-07-03T20:06

2023-07-03T20:06

роман старовойт

обстрелы курской области

обстрелы всу

новости

курская область

всу (вооруженные силы украины)

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Курская область снова подверглась обстрелам со стороны ВСУ, на этот раз ударили по ферме в Глушковском районе, ранен мужчина, погибли животные, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.Кроме того, в селе Веселом зафиксировано четыре прилета. Нарушено электроснабжение. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка.Украинские боевики усилили обстрелы российского приграничья. Ранее в понедельник, 3 июля, при обстрелах приграничного села в Курской области повреждено здание школы. В Белгородской области – система ПВО сбила вражеский беспилотник над селом Борки. Кроме того, под огнем оказалось село Кукуевка. Пострадавших нет.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России. Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника упали в Калужской области - властиУдары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУПутин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России

https://crimea.ria.ru/20230703/ukrainskie-boeviki-30-raz-obstrelyali-khersonskuyu-oblast-minuvshey-nochyu-1129767353.html

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, обстрелы курской области, обстрелы всу, новости, курская область, всу (вооруженные силы украины), сво