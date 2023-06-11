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Два беспилотника упали в Калужской области - власти - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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Два беспилотника упали в Калужской области - власти
Два беспилотника упали в Калужской области - власти - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Два беспилотника упали в Калужской области - власти
В Жуковском районе Калужской области упал беспилотник. На месте работают специальные службы, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T09:18
2023-06-11T09:27
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
калужская область
владислав шапша
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Жуковском районе Калужской области упал беспилотник. На месте работают специальные службы, сообщил губернатор Владислав Шапша.По подтвержденной информации, как уточнил губернатор, никто не пострадал. "Незначительно повреждены два садовых домика - у них выбиты стекла", - добавил он.Позже Шапша сообщил о втором БПЛА, упавшем в Медынском районе.Это не первые подобные инциденты в Калужской области - утром 5 июня там упали два дрона. Один - на расстоянии от государственной границы 220 километров, второй — 197 километров.2 июня беспилотник упал в Кировском районе, произошел взрыв, повреждений не было. 1 июня ранее дрон самолетного типа рухнул около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, на месте образовалась воронка диаметром более шести метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик
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РИА Новости Крым
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происшествия, беспилотник (бпла, дрон), калужская область, владислав шапша, новости, безопасность
Два беспилотника упали в Калужской области - власти

Губернатор Калужской области сообщил о падении двух беспилотников

09:18 11.06.2023 (обновлено: 09:27 11.06.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Жуковском районе Калужской области упал беспилотник. На месте работают специальные службы, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

По подтвержденной информации, как уточнил губернатор, никто не пострадал. "Незначительно повреждены два садовых домика - у них выбиты стекла", - добавил он.
Позже Шапша сообщил о втором БПЛА, упавшем в Медынском районе.

"Ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы", — написал он в Telegram-канале.

Это не первые подобные инциденты в Калужской области - утром 5 июня там упали два дрона. Один - на расстоянии от государственной границы 220 километров, второй — 197 километров.
2 июня беспилотник упал в Кировском районе, произошел взрыв, повреждений не было. 1 июня ранее дрон самолетного типа рухнул около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, на месте образовалась воронка диаметром более шести метров.
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ПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Калужская областьВладислав ШапшаНовостиБезопасность
 
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