https://crimea.ria.ru/20230611/dva-bespilotnika-upali-v-kaluzhskoy-oblasti---vlasti-1129310990.html

Два беспилотника упали в Калужской области - власти

Два беспилотника упали в Калужской области - власти - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Два беспилотника упали в Калужской области - власти

В Жуковском районе Калужской области упал беспилотник. На месте работают специальные службы, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T09:18

2023-06-11T09:18

2023-06-11T09:27

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

калужская область

владислав шапша

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Жуковском районе Калужской области упал беспилотник. На месте работают специальные службы, сообщил губернатор Владислав Шапша.По подтвержденной информации, как уточнил губернатор, никто не пострадал. "Незначительно повреждены два садовых домика - у них выбиты стекла", - добавил он.Позже Шапша сообщил о втором БПЛА, упавшем в Медынском районе.Это не первые подобные инциденты в Калужской области - утром 5 июня там упали два дрона. Один - на расстоянии от государственной границы 220 километров, второй — 197 километров.2 июня беспилотник упал в Кировском районе, произошел взрыв, повреждений не было. 1 июня ранее дрон самолетного типа рухнул около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, на месте образовалась воронка диаметром более шести метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик

калужская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, беспилотник (бпла, дрон), калужская область, владислав шапша, новости, безопасность