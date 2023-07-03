https://crimea.ria.ru/20230703/vsu-udarili-po-kurskoy-oblasti-povrezhdena-shkola-1129785692.html

ВСУ ударили по Курской области: повреждена школа

ВСУ ударили по Курской области: повреждена школа - РИА Новости Крым, 03.07.2023

ВСУ ударили по Курской области: повреждена школа

Украинские боевики в понедельник обстреляли приграничное село в Курской области. Пострадавших нет, однако повреждено здание школы. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T17:49

2023-07-03T17:49

2023-07-03T17:51

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

обстрелы всу

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики в понедельник обстреляли приграничное село в Курской области. Пострадавших нет, однако повреждено здание школы. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.Глава региона добавил, что ремонт в образовательном учреждении будет проведен незамедлительно, как только представится такая возможность.В Белгородской области в понедельник система ПВО сбила вражеский беспилотник над селом Борки. Кроме того, под огнем оказалось село Кукуевка. Пострадавших нет.Украинские боевики снова усилили обстрелы российского приграничья. Накануне под обстрел попали мирные населенные пункты Белгородской и Курской областей. Обошлось без пострадавших, повреждения получила гражданская инфраструктура. Недалеко от деревни Елизаветовки Глушковского района насчитали семь прилетов. В результате обстрела одна из деревень района осталась без электроснабжения.В субботу ВСУ выпустили по мирным населенным пунктам Белгородской области 70 снарядов. Несколько раз украинские боевики атаковали мирные села с беспилотников.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиПутин ответил на вопрос о введении военного положения по всей РоссииВСУ снова атакуют села Белгородской области – работает ПВО

https://crimea.ria.ru/20230702/udary-po-belgorodskoy-i-kurskoy-oblastyam---prigraniche-pod-ognem-vsu-1129758262.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, общество, новости