https://crimea.ria.ru/20230703/vsu-snova-atakuyut-sela-belgorodskoy-oblasti--rabotaet-pvo-1129784195.html

ВСУ снова атакуют села Белгородской области – работает ПВО

ВСУ снова атакуют села Белгородской области – работает ПВО - РИА Новости Крым, 03.07.2023

ВСУ снова атакуют села Белгородской области – работает ПВО

Украинский беспилотник сбит системой ПВО над Белгородской областью в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T16:44

2023-07-03T16:44

2023-07-03T16:45

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

пво

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит системой ПВО над Белгородской областью в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, под ударом боевиков оказалось село Кукуевка, пострадавших нет, повреждены несколько домов и автомобиль."Под обстрел ВСУ попало село Кукуевка Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли и фасады в двух частных домовладениях, также поврежден один автомобиль. Все оперативные и аварийные службы на месте", - уточнил он.Обстрелы Белгородской области: сводка за суткиВсего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам региона около 100 артиллерийских и минометных снарядов, сообщил губернатор.В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 артиллерийских снарядов. Также село обстреляли из гранатомета – зафиксировано 20 выстрелов. В селе Красный Хутор противник сбросил два взрывных устройства с беспилотников, еще над районом сбит один вражеский дрон. По селу Нехотеевка выпущено пять артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.Кроме того, украинские БПЛА скинули семь взрывных устройств на хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. Пострадавших и разрушений нет.В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 48 минометных снарядов, по окраине села Тишанка – два артиллерийских снаряда. В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет.В Грайворонском городском округе боевики обстреляли из миномета окраину поселка Горьковский, обошлось без последствий. По селу Дроновка выпущено 17 минометных снарядов, из них 14 пришлись на окраину села. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Пострадавших нет, но повреждены линия электропередач, газопровод и инфраструктурный объект связи. В четырех домах посечены кровля, забор и окна.В Шебекинском городском округе ВСУ выпустили 17 минометных снарядов по поселку Первомайский, по селу Терезовка – восемь снарядов, по хутору Марьино – четыре, по хутору Мухин – один.В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Белгородской и Курской областям - приграничье под огнем ВСУВ Белгородской области новые прилеты - ВСУ бьют минометами и с дроновБелгородскую область обстреливают из артиллерии и минометов

https://crimea.ria.ru/20230703/vsu-obstrelyali-avtobus-s-mirnymi-zhitelyami-v-dnr--est-zhertvy-1129771091.html

https://crimea.ria.ru/20230625/obstrelyali-kpp-iz-minometov-vsu-byut-po-belgorodskoy-oblasti-1129612834.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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