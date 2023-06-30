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Белгородскую область обстреливают из артиллерии и минометов - РИА Новости Крым, 30.06.2023
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Белгородскую область обстреливают из артиллерии и минометов
Белгородскую область обстреливают из артиллерии и минометов - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Белгородскую область обстреливают из артиллерии и минометов
За прошедшие сутки ВСУ выпустили почти 90 снарядов по Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T11:15
2023-06-30T11:15
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ выпустили почти 90 снарядов по Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, 7 артиллерийских снарядов украинские боевики выпустили по хутору Нехотеевка Белгородского района. Пострадавших нет. Повреждена кровля в одном из административных зданий. В Грайворонском городском округе стреляли по окраине села Дроновка - туда прилетело 6 артиллерийских и 3 минометных снаряда. По селу Сподарюшино выпустили 10 минометных снарядов. Также из ствольной артиллерии обстреляно село Козинка – зафиксировано 10 прилетов. Кроме того, два минометных снаряда ВСУ выпустили по КПП. Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор. ⠀ В Шебекинском горокруге 29 снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка, обошлось без пострадавших. В поселке Маслова Пристань сбили один беспилотник противника. Также прилеты зафиксированы в селе Середа и на хуторе Панков, где повреждены забор частного домовладения и два автомобиля.В Борисовском районе ВСУ обстреляли окраину села Богун-Городок, а в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 8 минометных снарядов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет. ⠀ ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области. За сутки до этого украинские боевики выпустили 28 снарядов и совершили беспилотную атаку.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской областиДвое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, вячеслав гладков
Белгородскую область обстреливают из артиллерии и минометов

За сутки по белгородской области выпустили почти 90 снарядов из артиллерии и минометов

11:15 30.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНа село Новотетровка с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор.
На село Новотетровка с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ выпустили почти 90 снарядов по Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, 7 артиллерийских снарядов украинские боевики выпустили по хутору Нехотеевка Белгородского района. Пострадавших нет. Повреждена кровля в одном из административных зданий.
"Также под обстрел попало село Журавлевка. Удары наносились из ствольной артиллерии – зафиксировано четыре прилета. Обошлось без последствий", - написал Гладков в своем Telegram-канале. ⠀
В Грайворонском городском округе стреляли по окраине села Дроновка - туда прилетело 6 артиллерийских и 3 минометных снаряда. По селу Сподарюшино выпустили 10 минометных снарядов. Также из ствольной артиллерии обстреляно село Козинка – зафиксировано 10 прилетов. Кроме того, два минометных снаряда ВСУ выпустили по КПП. Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор. ⠀
В Шебекинском горокруге 29 снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка, обошлось без пострадавших. В поселке Маслова Пристань сбили один беспилотник противника. Также прилеты зафиксированы в селе Середа и на хуторе Панков, где повреждены забор частного домовладения и два автомобиля.
В Борисовском районе ВСУ обстреляли окраину села Богун-Городок, а в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 8 минометных снарядов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет. ⠀
ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области. За сутки до этого украинские боевики выпустили 28 снарядов и совершили беспилотную атаку.
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Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиВячеслав Гладков
 
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