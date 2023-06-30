https://crimea.ria.ru/20230630/belgorodskuyu-oblast-obstrelivayut-iz-artillerii-i-minometov-1129737027.html

Белгородскую область обстреливают из артиллерии и минометов

Белгородскую область обстреливают из артиллерии и минометов - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Белгородскую область обстреливают из артиллерии и минометов

За прошедшие сутки ВСУ выпустили почти 90 снарядов по Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T11:15

2023-06-30T11:15

2023-06-30T11:15

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ выпустили почти 90 снарядов по Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, 7 артиллерийских снарядов украинские боевики выпустили по хутору Нехотеевка Белгородского района. Пострадавших нет. Повреждена кровля в одном из административных зданий. В Грайворонском городском округе стреляли по окраине села Дроновка - туда прилетело 6 артиллерийских и 3 минометных снаряда. По селу Сподарюшино выпустили 10 минометных снарядов. Также из ствольной артиллерии обстреляно село Козинка – зафиксировано 10 прилетов. Кроме того, два минометных снаряда ВСУ выпустили по КПП. Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор. ⠀ В Шебекинском горокруге 29 снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка, обошлось без пострадавших. В поселке Маслова Пристань сбили один беспилотник противника. Также прилеты зафиксированы в селе Середа и на хуторе Панков, где повреждены забор частного домовладения и два автомобиля.В Борисовском районе ВСУ обстреляли окраину села Богун-Городок, а в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 8 минометных снарядов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет. ⠀ ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области. За сутки до этого украинские боевики выпустили 28 снарядов и совершили беспилотную атаку.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской областиДвое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, вячеслав гладков