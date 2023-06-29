https://crimea.ria.ru/20230629/vsu-atakuyut-belgorodskuyu-oblast---byut-snaryadami-i-s-dronov-1129704815.html

ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов

ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов - РИА Новости Крым, 29.06.2023

ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов

ВСУ продолжают бить по мирным населенным пунктам Белгородской области, за сутки украинские боевики выпустили 28 снарядов и совершили беспилотную атаку. Об этом... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T09:32

2023-06-29T09:32

2023-06-29T10:39

новости

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают бить по мирным населенным пунктам Белгородской области, за сутки украинские боевики выпустили 28 снарядов и совершили беспилотную атаку. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.В Белгородском районе зафиксировано восемь прилетов по Красному Хутору, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка противник сбросил с беспилотников три взрывных устройства. В Волоконовском районе боевики ВСУ пять раз обстреляли хутор из минометов и семь - из артиллерийских орудий. Во всех случаях - без пострадавших и разрушений.ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области. Накануне украинские боевики выпустили по городам региона десятки снарядов и произвели ряд беспилотных атак. В этом и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской областиГруппировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу