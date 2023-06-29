https://crimea.ria.ru/20230629/vsu-atakuyut-belgorodskuyu-oblast---byut-snaryadami-i-s-dronov-1129704815.html
ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов
ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов - РИА Новости Крым, 29.06.2023
ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов
ВСУ продолжают бить по мирным населенным пунктам Белгородской области, за сутки украинские боевики выпустили 28 снарядов и совершили беспилотную атаку. Об этом... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T09:32
2023-06-29T09:32
2023-06-29T10:39
новости
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127547206_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_e246c8b0c969a8123ac55ee69ddf73ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают бить по мирным населенным пунктам Белгородской области, за сутки украинские боевики выпустили 28 снарядов и совершили беспилотную атаку. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.В Белгородском районе зафиксировано восемь прилетов по Красному Хутору, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка противник сбросил с беспилотников три взрывных устройства. В Волоконовском районе боевики ВСУ пять раз обстреляли хутор из минометов и семь - из артиллерийских орудий. Во всех случаях - без пострадавших и разрушений.ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области. Накануне украинские боевики выпустили по городам региона десятки снарядов и произвели ряд беспилотных атак. В этом и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской областиГруппировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127547206_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d54f7ed9d2dd1f971cf2882472c902ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов
Гладков: ВСУ 28 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
09:32 29.06.2023 (обновлено: 10:39 29.06.2023)