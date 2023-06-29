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ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов
ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов - РИА Новости Крым, 29.06.2023
ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов
ВСУ продолжают бить по мирным населенным пунктам Белгородской области, за сутки украинские боевики выпустили 28 снарядов и совершили беспилотную атаку. Об этом... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T09:32
2023-06-29T10:39
новости
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают бить по мирным населенным пунктам Белгородской области, за сутки украинские боевики выпустили 28 снарядов и совершили беспилотную атаку. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.В Белгородском районе зафиксировано восемь прилетов по Красному Хутору, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка противник сбросил с беспилотников три взрывных устройства. В Волоконовском районе боевики ВСУ пять раз обстреляли хутор из минометов и семь - из артиллерийских орудий. Во всех случаях - без пострадавших и разрушений.ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области. Накануне украинские боевики выпустили по городам региона десятки снарядов и произвели ряд беспилотных атак. В этом и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской областиГруппировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста
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новости, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов

Гладков: ВСУ 28 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

09:32 29.06.2023 (обновлено: 10:39 29.06.2023)
 
© LUDOVIC MARIN / AFPБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат
© LUDOVIC MARIN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают бить по мирным населенным пунктам Белгородской области, за сутки украинские боевики выпустили 28 снарядов и совершили беспилотную атаку. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Белгородском районе зафиксировано восемь прилетов по Красному Хутору, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка противник сбросил с беспилотников три взрывных устройства. В Волоконовском районе боевики ВСУ пять раз обстреляли хутор из минометов и семь - из артиллерийских орудий. Во всех случаях - без пострадавших и разрушений.
"В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Терезовка. Били из артиллерии. Зафиксировано два прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По автомобильному пропускному пункту Шебекино выпущено шесть минометных снарядов. Обошлось без последствий", - сообщил губернатор.
ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области. Накануне украинские боевики выпустили по городам региона десятки снарядов и произвели ряд беспилотных атак. В этом и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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НовостиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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