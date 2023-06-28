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Минометные снаряды и дроны: ВСУ бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Минометные снаряды и дроны: ВСУ бьют по Белгородской области
Минометные снаряды и дроны: ВСУ бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Минометные снаряды и дроны: ВСУ бьют по Белгородской области
ВСУ продолжают бить по мирным городам Белгородской области, за сутки украинские боевики выпустили дестяки снарядов и произвели ряд беспилотных атак. Об этом... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T12:16
2023-06-28T12:16
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают бить по мирным городам Белгородской области, за сутки украинские боевики выпустили дестяки снарядов и произвели ряд беспилотных атак. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено девять артиллерийских снарядов, по Журавлевке – три , по Наумовке – два. В Волоконовском районе дважды били из минометов по хутору Старый. В селе Долгое Валуйского городского округа противник сбросил с беспилотников четыре снаряда. В Шебекинском городском округе восемь минометных снарядов выпущено по селу Терезовка. Во всех случаях обошлось без пострадавших.ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области. В этом и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшиеСемь прилетов по Курской области – ранены два человека
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, сво, украина, россия
Минометные снаряды и дроны: ВСУ бьют по Белгородской области

Гладков: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

12:16 28.06.2023
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Белгородской области
Последствия обстрелов в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают бить по мирным городам Белгородской области, за сутки украинские боевики выпустили дестяки снарядов и произвели ряд беспилотных атак. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено девять артиллерийских снарядов, по Журавлевке – три , по Наумовке – два. В Волоконовском районе дважды били из минометов по хутору Старый. В селе Долгое Валуйского городского округа противник сбросил с беспилотников четыре снаряда. В Шебекинском городском округе восемь минометных снарядов выпущено по селу Терезовка. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
"Населенные пункты в Грайворонском горокруге семь раз обстреливали из гранатомета и дважды сбрасывали взрывчатку с дронов. В результате поврежден один из инфраструктурных объектов и около 220 жителей временно остались без воды. Сейчас водоснабжение восстановлено", - сообщил Гладков.
ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области. В этом и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиСВОУкраинаРоссия
 
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