https://crimea.ria.ru/20230628/minometnye-snaryady-i-drony-vsu-byut-po-belgorodskoy-oblasti-1129686673.html

Минометные снаряды и дроны: ВСУ бьют по Белгородской области

Минометные снаряды и дроны: ВСУ бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Минометные снаряды и дроны: ВСУ бьют по Белгородской области

ВСУ продолжают бить по мирным городам Белгородской области, за сутки украинские боевики выпустили дестяки снарядов и произвели ряд беспилотных атак. Об этом... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T12:16

2023-06-28T12:16

2023-06-28T12:16

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают бить по мирным городам Белгородской области, за сутки украинские боевики выпустили дестяки снарядов и произвели ряд беспилотных атак. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено девять артиллерийских снарядов, по Журавлевке – три , по Наумовке – два. В Волоконовском районе дважды били из минометов по хутору Старый. В селе Долгое Валуйского городского округа противник сбросил с беспилотников четыре снаряда. В Шебекинском городском округе восемь минометных снарядов выпущено по селу Терезовка. Во всех случаях обошлось без пострадавших.ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Белгородской области. В этом и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшиеСемь прилетов по Курской области – ранены два человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, сво, украина, россия