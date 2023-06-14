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Семь прилетов по Курской области – ранены два человека
Семь прилетов по Курской области – ранены два человека - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Семь прилетов по Курской области – ранены два человека
Два человека ранены при обстреле со стороны ВСУ поселка Глушково Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T12:23
2023-06-14T12:23
2023-06-14T12:31
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Два человека ранены при обстреле со стороны ВСУ поселка Глушково Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Повреждены многоквартирные и частные дома, детский сад и автомобили. Также после обстрела возникли перебои с электричеством."Пострадали окна и балконы в двух многоквартирных домах, а также окна, фасады и крыши двух частных домовладений, четыре автомобиля. Повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Часть Глушково осталась без электроснабжения", - добавил Старовойт.Он также проинформировал, что российские пограничники сбили над поселком беспилотный летательный аппарат, который предназначался для корректировки огня по населенному пункту.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дроновКиевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, обстрелы всу, новости, общество
Семь прилетов по Курской области – ранены два человека
Старовойт: два человека ранены при обстреле поселка Глушково в Курской области
12:23 14.06.2023 (обновлено: 12:31 14.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Два человека ранены при обстреле со стороны ВСУ поселка Глушково Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Зафиксировано семь прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут переведены в областную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.
Повреждены многоквартирные и частные дома, детский сад и автомобили. Также после обстрела возникли перебои с электричеством.
"Пострадали окна и балконы в двух многоквартирных домах, а также окна, фасады и крыши двух частных домовладений, четыре автомобиля. Повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Часть Глушково осталась без электроснабжения", - добавил Старовойт.
Он также проинформировал, что российские пограничники сбили над поселком беспилотный летательный аппарат, который предназначался для корректировки огня по населенному пункту.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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