https://crimea.ria.ru/20230614/dva-cheloveka-postradali-posle-obstrelov-vsu-sela-glushkovo-1129375351.html

Семь прилетов по Курской области – ранены два человека

Семь прилетов по Курской области – ранены два человека - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Семь прилетов по Курской области – ранены два человека

Два человека ранены при обстреле со стороны ВСУ поселка Глушково Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T12:23

2023-06-14T12:23

2023-06-14T12:31

обстрелы курской области

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роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Два человека ранены при обстреле со стороны ВСУ поселка Глушково Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Повреждены многоквартирные и частные дома, детский сад и автомобили. Также после обстрела возникли перебои с электричеством."Пострадали окна и балконы в двух многоквартирных домах, а также окна, фасады и крыши двух частных домовладений, четыре автомобиля. Повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Часть Глушково осталась без электроснабжения", - добавил Старовойт.Он также проинформировал, что российские пограничники сбили над поселком беспилотный летательный аппарат, который предназначался для корректировки огня по населенному пункту.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дроновКиевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, обстрелы всу, новости, общество