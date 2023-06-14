https://crimea.ria.ru/20230614/situatsiya-v-belgorodskoy-oblasti---vsu-byut-iz-granatometov-i-s-dronov-1129370115.html

Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов

Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов

Украиснкие боевики продолжают обстрелы Белгородской области, за сутки по мирным населенным пунктам выпущены десятки снарядов, зафиксированы беспилотные атаки,... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T10:38

2023-06-14T10:38

2023-06-14T10:42

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Украиснкие боевики продолжают обстрелы Белгородской области, за сутки по мирным населенным пунктам выпущены десятки снарядов, зафиксированы беспилотные атаки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.Под огнем три района областиВ Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено три артиллерийских снаряда, также противник сбросил с беспилотников три гранаты. В Валуйском городском округе один минометный снаряд был выпущен по Новопетровке.В Грайворонском горокруге по территории рядом с Дроновкой выпущено три минометных снаряда. По КПП в Козинской сельской территории противник выпустил шесть снарядов и сбросил гранату с дрона. Двенадцать прилетов зафиксировано в селе Сподарюшино и его окрестностях. 21 раз ВСУ стреляли из гранатометов по Новостроевке-Второй.За сутки над городом удалось сбить два украинских беспилотника. В результате обстрелов пострадавших во всех трех округах нет.Обстрелы Шебекино"В Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 22 прилета", - констатировал Гладков.Двенадцать минометных снарядов выпущено по селу Белянка, восемь – по селу Середа, два – по многостороннему автомобильному пункту пропуска Шебекино. В селе Артельное сбит вражеский дрон. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.Накануне сообщалось, что украинские войска выпустили по Белгородской области 62 снаряда. Обстрелы приграничных территорий РФ со стороны Украины продолжаются регулярно.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской областиПо Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядовКак Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости