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Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов
Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов
Украиснкие боевики продолжают обстрелы Белгородской области, за сутки по мирным населенным пунктам выпущены десятки снарядов, зафиксированы беспилотные атаки,... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T10:38
2023-06-14T10:42
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Украиснкие боевики продолжают обстрелы Белгородской области, за сутки по мирным населенным пунктам выпущены десятки снарядов, зафиксированы беспилотные атаки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.Под огнем три района областиВ Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено три артиллерийских снаряда, также противник сбросил с беспилотников три гранаты. В Валуйском городском округе один минометный снаряд был выпущен по Новопетровке.В Грайворонском горокруге по территории рядом с Дроновкой выпущено три минометных снаряда. По КПП в Козинской сельской территории противник выпустил шесть снарядов и сбросил гранату с дрона. Двенадцать прилетов зафиксировано в селе Сподарюшино и его окрестностях. 21 раз ВСУ стреляли из гранатометов по Новостроевке-Второй.За сутки над городом удалось сбить два украинских беспилотника. В результате обстрелов пострадавших во всех трех округах нет.Обстрелы Шебекино"В Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 22 прилета", - констатировал Гладков.Двенадцать минометных снарядов выпущено по селу Белянка, восемь – по селу Середа, два – по многостороннему автомобильному пункту пропуска Шебекино. В селе Артельное сбит вражеский дрон. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.Накануне сообщалось, что украинские войска выпустили по Белгородской области 62 снаряда. Обстрелы приграничных территорий РФ со стороны Украины продолжаются регулярно.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской областиПо Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядовКак Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости
Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов

ВСУ продолжают бить по Белгородской области из артиллерии, гранатометов и с дронов

10:38 14.06.2023 (обновлено: 10:42 14.06.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли Гайворонский городской округ в Белгородской области
ВСУ обстреляли Гайворонский городской округ в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Украиснкие боевики продолжают обстрелы Белгородской области, за сутки по мирным населенным пунктам выпущены десятки снарядов, зафиксированы беспилотные атаки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Под огнем три района области

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено три артиллерийских снаряда, также противник сбросил с беспилотников три гранаты. В Валуйском городском округе один минометный снаряд был выпущен по Новопетровке.
В Грайворонском горокруге по территории рядом с Дроновкой выпущено три минометных снаряда. По КПП в Козинской сельской территории противник выпустил шесть снарядов и сбросил гранату с дрона. Двенадцать прилетов зафиксировано в селе Сподарюшино и его окрестностях. 21 раз ВСУ стреляли из гранатометов по Новостроевке-Второй.
За сутки над городом удалось сбить два украинских беспилотника. В результате обстрелов пострадавших во всех трех округах нет.

Обстрелы Шебекино

"В Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 22 прилета", - констатировал Гладков.
Двенадцать минометных снарядов выпущено по селу Белянка, восемь – по селу Середа, два – по многостороннему автомобильному пункту пропуска Шебекино. В селе Артельное сбит вражеский дрон. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
Накануне сообщалось, что украинские войска выпустили по Белгородской области 62 снаряда. Обстрелы приграничных территорий РФ со стороны Украины продолжаются регулярно.
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