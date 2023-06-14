https://crimea.ria.ru/20230614/situatsiya-v-belgorodskoy-oblasti---vsu-byut-iz-granatometov-i-s-dronov-1129370115.html
Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов
Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов
Украиснкие боевики продолжают обстрелы Белгородской области, за сутки по мирным населенным пунктам выпущены десятки снарядов, зафиксированы беспилотные атаки,... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T10:38
2023-06-14T10:38
2023-06-14T10:42
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129215856_0:313:1280:1033_1920x0_80_0_0_ff9eba3e902b423ef1561adc96d780ef.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Украиснкие боевики продолжают обстрелы Белгородской области, за сутки по мирным населенным пунктам выпущены десятки снарядов, зафиксированы беспилотные атаки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.Под огнем три района областиВ Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено три артиллерийских снаряда, также противник сбросил с беспилотников три гранаты. В Валуйском городском округе один минометный снаряд был выпущен по Новопетровке.В Грайворонском горокруге по территории рядом с Дроновкой выпущено три минометных снаряда. По КПП в Козинской сельской территории противник выпустил шесть снарядов и сбросил гранату с дрона. Двенадцать прилетов зафиксировано в селе Сподарюшино и его окрестностях. 21 раз ВСУ стреляли из гранатометов по Новостроевке-Второй.За сутки над городом удалось сбить два украинских беспилотника. В результате обстрелов пострадавших во всех трех округах нет.Обстрелы Шебекино"В Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 22 прилета", - констатировал Гладков.Двенадцать минометных снарядов выпущено по селу Белянка, восемь – по селу Середа, два – по многостороннему автомобильному пункту пропуска Шебекино. В селе Артельное сбит вражеский дрон. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.Накануне сообщалось, что украинские войска выпустили по Белгородской области 62 снаряда. Обстрелы приграничных территорий РФ со стороны Украины продолжаются регулярно.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской областиПо Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядовКак Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129215856_0:193:1280:1153_1920x0_80_0_0_b140a0e71cc2133ac89b486b195c6b95.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости
Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов
ВСУ продолжают бить по Белгородской области из артиллерии, гранатометов и с дронов
10:38 14.06.2023 (обновлено: 10:42 14.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Украиснкие боевики продолжают обстрелы Белгородской области, за сутки по мирным населенным пунктам выпущены десятки снарядов, зафиксированы беспилотные атаки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
Под огнем три района области
В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено три артиллерийских снаряда, также противник сбросил с беспилотников три гранаты. В Валуйском городском округе один минометный снаряд был выпущен по Новопетровке.
В Грайворонском горокруге по территории рядом с Дроновкой выпущено три минометных снаряда. По КПП в Козинской сельской территории противник выпустил шесть снарядов и сбросил гранату с дрона. Двенадцать прилетов зафиксировано в селе Сподарюшино и его окрестностях. 21 раз ВСУ стреляли из гранатометов по Новостроевке-Второй.
За сутки над городом удалось сбить два украинских беспилотника. В результате обстрелов пострадавших во всех трех округах нет.
Обстрелы Шебекино
"В Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 22 прилета", - констатировал Гладков.
Двенадцать минометных снарядов выпущено по селу Белянка, восемь – по селу Середа, два – по многостороннему автомобильному пункту пропуска Шебекино. В селе Артельное сбит вражеский дрон. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
Накануне сообщалось, что украинские войска выпустили по Белгородской области 62 снаряда
. Обстрелы приграничных территорий РФ со стороны Украины продолжаются регулярно.
Читайте также на РИА Новости Крым: