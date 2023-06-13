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Бьют из минометов и кидают гранаты: ВСУ обстреливают Белгородскую область
Бьют из минометов и кидают гранаты: ВСУ обстреливают Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Бьют из минометов и кидают гранаты: ВСУ обстреливают Белгородскую область
Украинские боевики выпустили 62 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T13:35
2023-06-13T13:35
2023-06-13T14:10
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили 62 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации Гладкова, в селе Вериговка Валуйского городского округа украинские боевики сбросили с беспилотников три гранаты. В результате этих действий сельчане не пострадали, разрушений нет.Также известно, что в Грайворонском городском округе по селу Дроновка выпущено три минометных снаряда. Из-за обстрела частично разрушен частный жилой дом, люди не пострадали.Установлено, что без пострадавших обошлось и в Вязовом Краснояружского района: боевики из миномета обстреляли окраину села, зафиксировано три прилета. Осколками снарядов повреждена крыша сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельхозпредприятия. Повреждения получила также ЛЭП."По Шебекинскому городскому округу выпущено 37 единиц различных боеприпасов. Из них восемь минометных снарядов противник выпустил по поселку Новая Таволжанка, пять минометных снарядов – по селу Муром, три – по селу Красное, два – по МАПП Шебекино", - уточнил губернатор.Кроме того, из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли село Белянка, насчитано десять прилетов. На хутор Панков прилетело четыре артиллерийских снаряда, а в поселок Первомайский – пять.Накануне сообщалось, что украинские войска предприняли попытки атаковать населенные пункты Белгородской области артиллерией, гранатометами и дронами со взрывчаткой, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской областиНад Белгородом ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу – Гладков
https://crimea.ria.ru/20230612/obstrel-iz-granatometa-i-ataka-dronami-udary-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1129331602.html
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вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгородская область, обстрелы белгородской области, новости
Бьют из минометов и кидают гранаты: ВСУ обстреливают Белгородскую область
Гладков: за сутки украинские боевики выпустили по Белгородской области 62 снаряда
13:35 13.06.2023 (обновлено: 14:10 13.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили 62 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – три. Пострадавших и повреждений нет. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками поврежден один автомобиль", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по информации Гладкова, в селе Вериговка Валуйского городского округа украинские боевики сбросили с беспилотников три гранаты. В результате этих действий сельчане не пострадали, разрушений нет.
Также известно, что в Грайворонском городском округе по селу Дроновка выпущено три минометных снаряда. Из-за обстрела частично разрушен частный жилой дом, люди не пострадали.
Установлено, что без пострадавших обошлось и в Вязовом Краснояружского района: боевики из миномета обстреляли окраину села, зафиксировано три прилета. Осколками снарядов повреждена крыша сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельхозпредприятия. Повреждения получила также ЛЭП.
"По Шебекинскому городскому округу выпущено 37 единиц различных боеприпасов. Из них восемь минометных снарядов противник выпустил по поселку Новая Таволжанка, пять минометных снарядов – по селу Муром, три – по селу Красное, два – по МАПП Шебекино", - уточнил губернатор.
Кроме того, из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли село Белянка, насчитано десять прилетов. На хутор Панков прилетело четыре артиллерийских снаряда, а в поселок Первомайский – пять.
"Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - заверил Гладков.
Накануне сообщалось, что украинские войска предприняли попытки атаковать населенные пункты Белгородской области артиллерией, гранатометами и дронами со взрывчаткой
, пострадавших нет.
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