https://crimea.ria.ru/20230612/obstrel-iz-granatometa-i-ataka-dronami-udary-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1129331602.html

Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской области

Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской области

Украинские войска в минувшие сутки предприняли попытки атаковать населенные пункты Белгородской области артиллерией, гранатометами и дронами со взрывчаткой,... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T15:12

2023-06-12T15:12

2023-06-12T15:12

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска в минувшие сутки предприняли попытки атаковать населенные пункты Белгородской области артиллерией, гранатометами и дронами со взрывчаткой, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – три. Разрушений нет.В Борисовском районе из миномета был обстрелян хутор Лозовая Рудка, также ВСУ дважды сбрасывали туда взрывные устройства с дронов. Обошлось без повреждений.В Грайворонском городском округе территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая обстреляли из гранатомета.Массированному обстрелу подвергся Шебекинский округ. Украинские боевики выпустили по нему 19 различных боеприпасов. Из ствольной артиллерии обстрелян поселок Новая Таволжанка – зафиксировано шесть прилетов. Также в населенном пункте противник сбросил с беспилотников четыре взрывных устройства. По селам Муром и Середа выпущено в общей сложности девять минометных снарядов. Здесь также без разрушений.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.Читайте также на РИА Новости КрымДроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный жительПо Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

https://crimea.ria.ru/20230604/byut-po-tsentru-goroda-v-shebekino-goryat-rynok-i-zernokhranilische-1129176995.html

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