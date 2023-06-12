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Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской области
Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской области
Украинские войска в минувшие сутки предприняли попытки атаковать населенные пункты Белгородской области артиллерией, гранатометами и дронами со взрывчаткой,... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T15:12
2023-06-12T15:12
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
вячеслав гладков
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска в минувшие сутки предприняли попытки атаковать населенные пункты Белгородской области артиллерией, гранатометами и дронами со взрывчаткой, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – три. Разрушений нет.В Борисовском районе из миномета был обстрелян хутор Лозовая Рудка, также ВСУ дважды сбрасывали туда взрывные устройства с дронов. Обошлось без повреждений.В Грайворонском городском округе территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая обстреляли из гранатомета.Массированному обстрелу подвергся Шебекинский округ. Украинские боевики выпустили по нему 19 различных боеприпасов. Из ствольной артиллерии обстрелян поселок Новая Таволжанка – зафиксировано шесть прилетов. Также в населенном пункте противник сбросил с беспилотников четыре взрывных устройства. По селам Муром и Середа выпущено в общей сложности девять минометных снарядов. Здесь также без разрушений.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.Читайте также на РИА Новости КрымДроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный жительПо Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
https://crimea.ria.ru/20230604/byut-po-tsentru-goroda-v-shebekino-goryat-rynok-i-zernokhranilische-1129176995.html
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Обстрел из гранатомета и атака дронами: удары ВСУ по Белгородской области

Гладков: ВСУ 11 июня обстреляли Белгородскую область из гранатомета и атаковали дронами

15:12 12.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреливают Белгородскую область
ВСУ обстреливают Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска в минувшие сутки предприняли попытки атаковать населенные пункты Белгородской области артиллерией, гранатометами и дронами со взрывчаткой, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – три. Разрушений нет.
В Борисовском районе из миномета был обстрелян хутор Лозовая Рудка, также ВСУ дважды сбрасывали туда взрывные устройства с дронов. Обошлось без повреждений.
В Грайворонском городском округе территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая обстреляли из гранатомета.
"Никто не пострадал, разрушений нет. На территории горокруга противник совершил попытку атаковать с помощью БПЛА. Обошлось без последствий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Массированному обстрелу подвергся Шебекинский округ. Украинские боевики выпустили по нему 19 различных боеприпасов. Из ствольной артиллерии обстрелян поселок Новая Таволжанка – зафиксировано шесть прилетов. Также в населенном пункте противник сбросил с беспилотников четыре взрывных устройства. По селам Муром и Середа выпущено в общей сложности девять минометных снарядов. Здесь также без разрушений.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
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