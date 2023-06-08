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Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель
Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель
В Краснояружском районе Белгородской области два села подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, мирный житель получил осколочные ранения, сообщил в... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T13:56
2023-06-08T13:56
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Краснояружском районе Белгородской области два села подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, мирный житель получил осколочные ранения, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще она беспилотная атака совершена на инфраструктурный объект связи, расположенный в селе Староселье, добавил Гладков. В данном случае никто не пострадал, оперативные службы выехали на место.ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области РФ с помощью артиллерии и беспилотников. Только за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов по мирным населенным пунктам региона. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчикВ Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бойБьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель

ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два села в Белгородской области

13:56 08.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Краснояружском районе Белгородской области два села подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, мирный житель получил осколочные ранения, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате нападения БПЛА в селе Вязовое есть один пострадавший. Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки. Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказана", - сообщил губернатор.
Еще она беспилотная атака совершена на инфраструктурный объект связи, расположенный в селе Староселье, добавил Гладков. В данном случае никто не пострадал, оперативные службы выехали на место.
ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области РФ с помощью артиллерии и беспилотников. Только за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов по мирным населенным пунктам региона.
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Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссия
 
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