https://crimea.ria.ru/20230608/drony-kamikadze-atakovali-belgorodskuyu-oblast---ranen-mirnyy-zhitel-1129264452.html
Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель
Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель
В Краснояружском районе Белгородской области два села подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, мирный житель получил осколочные ранения, сообщил в... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T13:56
2023-06-08T13:56
2023-06-08T13:56
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_504ad64296b1090817eb1477b2750d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Краснояружском районе Белгородской области два села подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, мирный житель получил осколочные ранения, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще она беспилотная атака совершена на инфраструктурный объект связи, расположенный в селе Староселье, добавил Гладков. В данном случае никто не пострадал, оперативные службы выехали на место.ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области РФ с помощью артиллерии и беспилотников. Только за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов по мирным населенным пунктам региона. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчикВ Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бойБьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище
белгородская область
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_138:0:1578:1080_1920x0_80_0_0_d3489eca0447d7c4e1541e1fc2eb66bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель
ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два села в Белгородской области