https://crimea.ria.ru/20230608/drony-kamikadze-atakovali-belgorodskuyu-oblast---ranen-mirnyy-zhitel-1129264452.html

Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель

Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель

В Краснояружском районе Белгородской области два села подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, мирный житель получил осколочные ранения, сообщил в... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T13:56

2023-06-08T13:56

2023-06-08T13:56

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

новости

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Краснояружском районе Белгородской области два села подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, мирный житель получил осколочные ранения, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще она беспилотная атака совершена на инфраструктурный объект связи, расположенный в селе Староселье, добавил Гладков. В данном случае никто не пострадал, оперативные службы выехали на место.ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области РФ с помощью артиллерии и беспилотников. Только за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов по мирным населенным пунктам региона. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчикВ Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бойБьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины), украина, россия