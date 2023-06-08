https://crimea.ria.ru/20230608/obstrely-belgorodskoy-oblasti---snova-sotni-priletov-za-sutki-1129262432.html

Обстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за сутки

Обстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Обстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за сутки

Украинские боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Белгородской области, за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T12:48

2023-06-08T12:48

2023-06-08T12:48

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

новости

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Белгородской области, за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.⠀Пять районов области под обстреламиВ Белгородском районе в течение суток работала ПВО, в Борисовском под минометный обстрел попало село Грузское. По Вериговке Валуйского городского округа украинские боевкики выпустили три минометных снаряда. В Волоконовском районе обстреляли из миномета хутор Старый. По Грайворонскому округу за прошедшие сутки выпущено одиннадцать минометных снарядов, девять из них пришлись по окраине поселка Горьковский, еще два – по территории рядом с Дроновкой. Во всех случаях пострадавших нет, в ряде населенных пунктов повреждена инфраструктура.Ситуация в ШебекиноКроме того, пять раз из "Градов" обстреляли Безлюдовку, шесть раз Графовку, по Мурому зафиксировано шестнадцать прилетов, по Новой Таволжанке - сорок, по Терезовке выпущено три минометных снаряда. В ряде случаев повреждены частные жилые дома, заборы, дорожное полотно, автомобили.ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области РФ, сутками ранее боевики выпустили мирным населенным пунктам около 500 снарядов и сбросил десятки взрывных устройств с беспилотников. Читайте также на РИА Новости Крым:Под Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожарВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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