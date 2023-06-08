https://crimea.ria.ru/20230608/obstrely-belgorodskoy-oblasti---snova-sotni-priletov-za-sutki-1129262432.html
Обстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за сутки
Обстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Обстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за сутки
Украинские боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Белгородской области, за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T12:48
2023-06-08T12:48
2023-06-08T12:48
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1f/1129092402_0:151:1280:871_1920x0_80_0_0_13035dab661f817439f26fbdf818441c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Белгородской области, за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.⠀Пять районов области под обстреламиВ Белгородском районе в течение суток работала ПВО, в Борисовском под минометный обстрел попало село Грузское. По Вериговке Валуйского городского округа украинские боевкики выпустили три минометных снаряда. В Волоконовском районе обстреляли из миномета хутор Старый. По Грайворонскому округу за прошедшие сутки выпущено одиннадцать минометных снарядов, девять из них пришлись по окраине поселка Горьковский, еще два – по территории рядом с Дроновкой. Во всех случаях пострадавших нет, в ряде населенных пунктов повреждена инфраструктура.Ситуация в ШебекиноКроме того, пять раз из "Градов" обстреляли Безлюдовку, шесть раз Графовку, по Мурому зафиксировано шестнадцать прилетов, по Новой Таволжанке - сорок, по Терезовке выпущено три минометных снаряда. В ряде случаев повреждены частные жилые дома, заборы, дорожное полотно, автомобили.ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области РФ, сутками ранее боевики выпустили мирным населенным пунктам около 500 снарядов и сбросил десятки взрывных устройств с беспилотников. Читайте также на РИА Новости Крым:Под Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожарВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1f/1129092402_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9de5533dff206c9d36289cdf41970dc5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины), украина
Обстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за сутки
Гладков: враг продолжает наносить удары по Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Белгородской области, за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.⠀
Пять районов области под обстрелами
В Белгородском районе в течение суток работала ПВО, в Борисовском под минометный обстрел попало село Грузское. По Вериговке Валуйского городского округа украинские боевкики выпустили три минометных снаряда. В Волоконовском районе обстреляли из миномета хутор Старый. По Грайворонскому округу за прошедшие сутки выпущено одиннадцать минометных снарядов, девять из них пришлись по окраине поселка Горьковский, еще два – по территории рядом с Дроновкой. Во всех случаях пострадавших нет, в ряде населенных пунктов повреждена инфраструктура.
Ситуация в Шебекино
"По Шебекинскому городскому округу выпущено 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших. В городе повреждены несколько промышленных предприятий и гостиница ", - продолжил Гладков.
Кроме того, пять раз из "Градов" обстреляли Безлюдовку, шесть раз Графовку, по Мурому зафиксировано шестнадцать прилетов, по Новой Таволжанке - сорок, по Терезовке выпущено три минометных снаряда. В ряде случаев повреждены частные жилые дома, заборы, дорожное полотно, автомобили.
ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области РФ, сутками ранее боевики выпустили мирным населенным пунктам около 500 снарядов
и сбросил десятки взрывных устройств с беспилотников.
Читайте также на РИА Новости Крым: