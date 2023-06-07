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По Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка

По Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка - РИА Новости Крым, 07.06.2023

По Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка

Украинские боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Белгородской области, за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов и сбросил десятки... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T12:02

2023-06-07T12:02

2023-06-07T12:02

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

белгород

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

происшествия

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Белгородской области, за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов и сбросил десятки взрывных устройств с беспилотников, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.Белгороский, Борисовский, Волоконовский районыПо данным губернатора, над Белгородом за сутки сбиты две воздушные цели. По Журавлевке Белгородской района ВСУ выпустили 33 снаряда и совершили две беспилотные атаки, в Лозовом и Нечаевке зафиксировано по 3 и 8 прилетов соответственно, в Драгунском противник дважды сбрасывал самодельные взрывные устройства с дронов, в Таврово-8 сбито два БПЛА. Пострадавших нет, в ряде случаев повреждены дома и автомобили.В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка. В Волоконовском районе четыре минометных снаряда выпущено по хутору Старый.Пострадавших нет, в ряде населенных пунктов повреждены дома и автомобили.Гайвороновский район и Щебекино"В Грайворонском районе под обстрел попало село Козинка. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена газовая труба. Принято решение о перекрытии газа – под отключение попали 74 абонента. Противник дважды сбросил взрывное устройство с беспилотников в районе поселка Горьковский. В селе Новостроевка-Вторая три раза сбрасывали взрывные устройства с дронов. По окраинам села Сподарюшино выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - продолжил Гладков.По Шебекинскому городскому округу украинские боевики за сутки выпустили 460 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с дронов. Обошлось без пострадавших."В городе Шебекино удары наносились преимущественно по жилым массивам. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. В результате обстрелов поврежден объект сельского хозяйства. Село Безлюдовка 16 раз обстреляли снарядами "Града", по селу Муром выпущено 15 артиллерийских снарядов. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 57 прилетов. По хутору Гордюшкин и селу Сурково выпущено по девять минометных снарядов", - перечислил губернатор.По его данным, в ряде случаев есть разрушения инфраструктуры, жилых домов, повреждены автомобили.Читайте также на РИА Новости Крым:По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядовНад Белгородом сработала ПВО: цель уничтоженаПод Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики

https://crimea.ria.ru/20230602/vsu-udarili-iz-gradov-po-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-1129159457.html

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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