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По Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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По Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка
По Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка - РИА Новости Крым, 07.06.2023
По Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка
Украинские боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Белгородской области, за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов и сбросил десятки... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T12:02
2023-06-07T12:02
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
белгород
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
происшествия
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Белгородской области, за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов и сбросил десятки взрывных устройств с беспилотников, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.Белгороский, Борисовский, Волоконовский районыПо данным губернатора, над Белгородом за сутки сбиты две воздушные цели. По Журавлевке Белгородской района ВСУ выпустили 33 снаряда и совершили две беспилотные атаки, в Лозовом и Нечаевке зафиксировано по 3 и 8 прилетов соответственно, в Драгунском противник дважды сбрасывал самодельные взрывные устройства с дронов, в Таврово-8 сбито два БПЛА. Пострадавших нет, в ряде случаев повреждены дома и автомобили.В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка. В Волоконовском районе четыре минометных снаряда выпущено по хутору Старый.Пострадавших нет, в ряде населенных пунктов повреждены дома и автомобили.Гайвороновский район и Щебекино"В Грайворонском районе под обстрел попало село Козинка. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена газовая труба. Принято решение о перекрытии газа – под отключение попали 74 абонента. Противник дважды сбросил взрывное устройство с беспилотников в районе поселка Горьковский. В селе Новостроевка-Вторая три раза сбрасывали взрывные устройства с дронов. По окраинам села Сподарюшино выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - продолжил Гладков.По Шебекинскому городскому округу украинские боевики за сутки выпустили 460 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с дронов. Обошлось без пострадавших."В городе Шебекино удары наносились преимущественно по жилым массивам. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. В результате обстрелов поврежден объект сельского хозяйства. Село Безлюдовка 16 раз обстреляли снарядами "Града", по селу Муром выпущено 15 артиллерийских снарядов. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 57 прилетов. По хутору Гордюшкин и селу Сурково выпущено по девять минометных снарядов", - перечислил губернатор.По его данным, в ряде случаев есть разрушения инфраструктуры, жилых домов, повреждены автомобили.Читайте также на РИА Новости Крым:По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядовНад Белгородом сработала ПВО: цель уничтоженаПод Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики
https://crimea.ria.ru/20230602/vsu-udarili-iz-gradov-po-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-1129159457.html
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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белгородская область, шебекино (город в белгородской области), белгород, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, происшествия, вячеслав гладков, новости
По Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка

Гладков: за сутки по Белгородской области выпустили сотню снарядов

12:02 07.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы Белгородской области
Обстрелы Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Белгородской области, за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов и сбросил десятки взрывных устройств с беспилотников, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгороский, Борисовский, Волоконовский районы

По данным губернатора, над Белгородом за сутки сбиты две воздушные цели. По Журавлевке Белгородской района ВСУ выпустили 33 снаряда и совершили две беспилотные атаки, в Лозовом и Нечаевке зафиксировано по 3 и 8 прилетов соответственно, в Драгунском противник дважды сбрасывал самодельные взрывные устройства с дронов, в Таврово-8 сбито два БПЛА. Пострадавших нет, в ряде случаев повреждены дома и автомобили.
В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка. В Волоконовском районе четыре минометных снаряда выпущено по хутору Старый.
Пострадавших нет, в ряде населенных пунктов повреждены дома и автомобили.
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Гайвороновский район и Щебекино

Грайворонском районе под обстрел попало село Козинка. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена газовая труба. Принято решение о перекрытии газа – под отключение попали 74 абонента. Противник дважды сбросил взрывное устройство с беспилотников в районе поселка Горьковский. В селе Новостроевка-Вторая три раза сбрасывали взрывные устройства с дронов. По окраинам села Сподарюшино выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - продолжил Гладков.
По Шебекинскому городскому округу украинские боевики за сутки выпустили 460 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с дронов. Обошлось без пострадавших.
"В городе Шебекино удары наносились преимущественно по жилым массивам. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. В результате обстрелов поврежден объект сельского хозяйства. Село Безлюдовка 16 раз обстреляли снарядами "Града", по селу Муром выпущено 15 артиллерийских снарядов. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 57 прилетов. По хутору Гордюшкин и селу Сурково выпущено по девять минометных снарядов", - перечислил губернатор.
По его данным, в ряде случаев есть разрушения инфраструктуры, жилых домов, повреждены автомобили.
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Белгородская областьШебекино (город в Белгородской области)БелгородОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУПроисшествияВячеслав ГладковНовости
 
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