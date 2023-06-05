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Под Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Под Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики
Под Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Под Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики
В Белгородском районе горит энергетический объект, предварительная причина - сброшенное с беспилотника взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T08:39
2023-06-05T08:41
беспилотник (дрон)
пожар
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Белгородском районе горит энергетический объект, предварительная причина - сброшенное с беспилотника взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
https://crimea.ria.ru/20230604/byut-po-tsentru-goroda-v-shebekino-goryat-rynok-i-zernokhranilische-1129176995.html
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беспилотник (дрон), пожар, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости
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Под Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики

Гладков: в Белгородском районе горит энергообъект, предположительно из-за бомбы с БПЛА

08:39 05.06.2023 (обновлено: 08:41 05.06.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Белгородском районе горит энергетический объект, предварительная причина - сброшенное с беспилотника взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
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