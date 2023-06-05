https://crimea.ria.ru/20230605/pod-belgorodom-posle-ataki-drona-gorit-obekt-energetiki--1129184152.html

Под Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики

Под Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Под Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики

В Белгородском районе горит энергетический объект, предварительная причина - сброшенное с беспилотника взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T08:39

2023-06-05T08:39

2023-06-05T08:41

беспилотник (дрон)

пожар

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Белгородском районе горит энергетический объект, предварительная причина - сброшенное с беспилотника взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.

https://crimea.ria.ru/20230604/byut-po-tsentru-goroda-v-shebekino-goryat-rynok-i-zernokhranilische-1129176995.html

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (дрон), пожар, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости