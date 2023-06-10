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15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.06.2023
15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 вагоновгузового поезда. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T23:54
2023-06-10T23:54
2023-06-10T23:58
белгородская область
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 вагоновгузового поезда. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, ЧП случилось рядом с железнодорожной станцией."С с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий". - написал он в своем Telegram-канале.При этом движение пригородных составов не нарушено. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах ЧП уточняется, добавил Гладков.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, вячеслав гладков
Материал дополняется
15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
Пятнадцать вагонов горузового поезда сошли с рельсов в Белгороской области - Гладков
23:54 10.06.2023 (обновлено: 23:58 10.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 вагоновгузового поезда. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, ЧП случилось рядом с железнодорожной станцией.
"С с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий". - написал он в своем Telegram-канале.
При этом движение пригородных составов не нарушено. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах ЧП уточняется, добавил Гладков.