https://crimea.ria.ru/20230610/15-gruzovykh-vagonov-soshli-s-relsov-v-belgorodskoy-oblasti-1129310507.html

15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.06.2023

15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 вагоновгузового поезда. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T23:54

2023-06-10T23:54

2023-06-10T23:58

белгородская область

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 вагоновгузового поезда. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, ЧП случилось рядом с железнодорожной станцией."С с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий". - написал он в своем Telegram-канале.При этом движение пригородных составов не нарушено. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах ЧП уточняется, добавил Гладков.

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков