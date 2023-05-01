https://crimea.ria.ru/20230501/pozhar-i-ostanovka-poezdov-chto-proiskhodit-na-meste-vzryva-v-bryanske---1128461824.html

Пожар и остановка поездов: ситуация на месте взрыва в Брянске

Пожар и остановка поездов: ситуация на месте взрыва в Брянске - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Пожар и остановка поездов: ситуация на месте взрыва в Брянске

На месте железнодорожной аварии в Брянской области, произошедшей в понедельник из-за подрыва путей, работают пожарные расчеты, движение поездов приостановлено,... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T12:20

2023-05-01T12:20

2023-05-01T12:29

диверсия

брянская область

александр богомаз

российские железные дороги (ржд)

поезд

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взрыв

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На месте железнодорожной аварии в Брянской области, произошедшей в понедельник из-за подрыва путей, работают пожарные расчеты, движение поездов приостановлено, сообщает РЖД.Ранее в понедельник губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. По данным организации, сейчас на месте работают местные пожарные расчеты, направлены пожарный и восстановительный поезда, сформирован оперштаб по ликвидации последствий ЧП. Сейчас движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено."Возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков — Москва и №86 Климов — Москва", - предупредили в компании.Приграничные регионы России регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, также участились попытки проникновения украинских ДРГ на территорию РФ. Так, ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. В частности, в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. А днем ранее украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также пострадавших нет.В начале марта на территорию Климовского района области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик.Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Опору ЛЭП подорвали в ЛенобластиЕсть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – экспертДиверсии в Крыму: эксперт оценил шансы Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диверсия, брянская область, александр богомаз, российские железные дороги (ржд), поезд, происшествия, россия, новости, взрыв, железная дорога, пожар, безопасность