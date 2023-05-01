Пожар и остановка поездов: ситуация на месте взрыва в Брянске
В РЖД рассказали о ситуации на железной дороге в Брянской области после взрыва
12:20 01.05.2023 (обновлено: 12:29 01.05.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник МЧС России
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На месте железнодорожной аварии в Брянской области, произошедшей в понедельник из-за подрыва путей, работают пожарные расчеты, движение поездов приостановлено, сообщает РЖД.
Ранее в понедельник губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда.
"1 мая в 10.17 на перегоне Унеча - Рассуха Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и семи вагонов грузового поезда. В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.
По данным организации, сейчас на месте работают местные пожарные расчеты, направлены пожарный и восстановительный поезда, сформирован оперштаб по ликвидации последствий ЧП. Сейчас движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено.
"Возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков — Москва и №86 Климов — Москва", - предупредили в компании.
Приграничные регионы России регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, также участились попытки проникновения украинских ДРГ на территорию РФ. Так, ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. В частности, в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. А днем ранее украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также пострадавших нет.
В начале марта на территорию Климовского района области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик.Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым: