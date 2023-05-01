Опору ЛЭП подорвали в Ленобласти
Губернатор Дрозденко: в Ленобласти подорвана опора ЛЭП
09:21 01.05.2023 (обновлено: 09:33 01.05.2023)
© Telegram Александр ДрозденкоВ Ленобласти подорвали опору линии электропередачи
© Telegram Александр Дрозденко
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Ленобласти неизвестные подорвали опору ЛЭП, найдено взрывное устройство, сообщал в понедельник губернатор региона Александр Дрозденко.
"В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередачи, на второй - обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры. Местная власть просит жителей сообщать правоохранителям о подозрительных лицах и предметах.
Позже Дрозденко сообщил, что угрозы подрыва второй опоры ЛЭП нет, поскольку взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем. Сейчас специалисты обследуют другие опоры поврежденной линии.
© Telegram Александр ДрозденкоВ Ленобласти подорвали опору линии электропередачи
© Telegram Александр Дрозденко
В Ленобласти подорвали опору линии электропередачи
Российские силовики периодически задерживают украинских шпионов и диверсантов, планировавших совершить диверсии и теракты на различных объектах.
В середине апреля сотрудники ФСБ задержали в Керчи украинского агента, который планировал диверсию на объекте энергосистемы полуострова. При обыске по месту жительства задержанного было изъято самодельное взрывное устройство и средства связи с перепиской с представителями украинских спецслужб.
В Национальном антитеррористическом комитете ранее отметили, что число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В этой связи на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве.
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