https://crimea.ria.ru/20230501/oporu-lep-podorvali-v-lenoblasti-1128459431.html

Опору ЛЭП подорвали в Ленобласти

Опору ЛЭП подорвали в Ленобласти - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Опору ЛЭП подорвали в Ленобласти

В Ленобласти неизвестные подорвали опору ЛЭП, найдено взрывное устройство, сообщал в понедельник губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T09:21

2023-05-01T09:21

2023-05-01T09:33

происшествия

ленинградская область

диверсия

александр дрозденко

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Ленобласти неизвестные подорвали опору ЛЭП, найдено взрывное устройство, сообщал в понедельник губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры. Местная власть просит жителей сообщать правоохранителям о подозрительных лицах и предметах.Позже Дрозденко сообщил, что угрозы подрыва второй опоры ЛЭП нет, поскольку взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем. Сейчас специалисты обследуют другие опоры поврежденной линии.Российские силовики периодически задерживают украинских шпионов и диверсантов, планировавших совершить диверсии и теракты на различных объектах. В середине апреля сотрудники ФСБ задержали в Керчи украинского агента, который планировал диверсию на объекте энергосистемы полуострова. При обыске по месту жительства задержанного было изъято самодельное взрывное устройство и средства связи с перепиской с представителями украинских спецслужб. В Национальном антитеррористическом комитете ранее отметили, что число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В этой связи на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужбДиверсии в Крыму: эксперт оценил шансы КиеваПутин заявил о западном следе в терактах на новых российских территориях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ленинградская область, диверсия, александр дрозденко, новости, россия, безопасность