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Опору ЛЭП подорвали в Ленобласти - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Опору ЛЭП подорвали в Ленобласти
Опору ЛЭП подорвали в Ленобласти - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Опору ЛЭП подорвали в Ленобласти
В Ленобласти неизвестные подорвали опору ЛЭП, найдено взрывное устройство, сообщал в понедельник губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T09:21
2023-05-01T09:33
происшествия
ленинградская область
диверсия
александр дрозденко
новости
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Ленобласти неизвестные подорвали опору ЛЭП, найдено взрывное устройство, сообщал в понедельник губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры. Местная власть просит жителей сообщать правоохранителям о подозрительных лицах и предметах.Позже Дрозденко сообщил, что угрозы подрыва второй опоры ЛЭП нет, поскольку взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем. Сейчас специалисты обследуют другие опоры поврежденной линии.Российские силовики периодически задерживают украинских шпионов и диверсантов, планировавших совершить диверсии и теракты на различных объектах. В середине апреля сотрудники ФСБ задержали в Керчи украинского агента, который планировал диверсию на объекте энергосистемы полуострова. При обыске по месту жительства задержанного было изъято самодельное взрывное устройство и средства связи с перепиской с представителями украинских спецслужб. В Национальном антитеррористическом комитете ранее отметили, что число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В этой связи на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужбДиверсии в Крыму: эксперт оценил шансы КиеваПутин заявил о западном следе в терактах на новых российских территориях
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происшествия, ленинградская область, диверсия, александр дрозденко, новости, россия, безопасность
Опору ЛЭП подорвали в Ленобласти

Губернатор Дрозденко: в Ленобласти подорвана опора ЛЭП

09:21 01.05.2023 (обновлено: 09:33 01.05.2023)
 
© Telegram Александр ДрозденкоВ Ленобласти подорвали опору линии электропередачи
В Ленобласти подорвали опору линии электропередачи
© Telegram Александр Дрозденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Ленобласти неизвестные подорвали опору ЛЭП, найдено взрывное устройство, сообщал в понедельник губернатор региона Александр Дрозденко.
"В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередачи, на второй - обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры. Местная власть просит жителей сообщать правоохранителям о подозрительных лицах и предметах.
Позже Дрозденко сообщил, что угрозы подрыва второй опоры ЛЭП нет, поскольку взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем. Сейчас специалисты обследуют другие опоры поврежденной линии.
© Telegram Александр ДрозденкоВ Ленобласти подорвали опору линии электропередачи
В Ленобласти подорвали опору линии электропередачи
© Telegram Александр Дрозденко
В Ленобласти подорвали опору линии электропередачи
Российские силовики периодически задерживают украинских шпионов и диверсантов, планировавших совершить диверсии и теракты на различных объектах.
В середине апреля сотрудники ФСБ задержали в Керчи украинского агента, который планировал диверсию на объекте энергосистемы полуострова. При обыске по месту жительства задержанного было изъято самодельное взрывное устройство и средства связи с перепиской с представителями украинских спецслужб.
В Национальном антитеррористическом комитете ранее отметили, что число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В этой связи на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве.
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ПроисшествияЛенинградская областьДиверсияАлександр ДрозденкоНовостиРоссияБезопасность
 
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