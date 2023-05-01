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Взрыв на путях под Брянском - с рельсов сошел локомотив: что известно - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Взрыв на путях под Брянском - с рельсов сошел локомотив: что известно
Взрыв на путях под Брянском - с рельсов сошел локомотив: что известно - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Взрыв на путях под Брянском - с рельсов сошел локомотив: что известно
В Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T11:37
2023-05-01T11:51
происшествия
диверсия
поезд
брянская область
александр богомаз
россия
новости
взрыв
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Инцидент произошел в Унечском районе.В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на участке дороги приостановлено.Приграничные регионы России регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, также участились попытки проникновения украинских ДРГ на территорию РФ. Так, ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. В частности, в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Повреждены частное домовладение и огороды. А днем ранее украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также пострадавших нет.В середине апреля сообщалось,что в Брянской области при попытке незаконно пересечь границу России подорвался нарушитель. Кроме того, ранее украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области.Утром в воскресенье в Ленобласти неизвестные подорвали опору линии электропередачи, еще на одной обнаружили взрывное устройство, которое разминировали взрывотехники. Обошлось без пострадавших.В Национальном антитеррористическом комитете ранее отметили, что число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В этой связи на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в КрымуЕсть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – экспертПопытка диверсии в Калужской области: ФСБ задержала подростка
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происшествия, диверсия, поезд, брянская область, александр богомаз, россия, новости, взрыв, безопасность
Взрыв на путях под Брянском - с рельсов сошел локомотив: что известно

В Брянской области поезд сошел с рельсов из-за подрыва полотна

11:37 01.05.2023 (обновлено: 11:51 01.05.2023)
 
© "Известия"В Брянской области поезд сошел с рельсов из-за подрыва полотн
В Брянской области поезд сошел с рельсов из-за подрыва полотн
© "Известия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Инцидент произошел в Унечском районе.
"На 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на участке дороги приостановлено.
Приграничные регионы России регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, также участились попытки проникновения украинских ДРГ на территорию РФ. Так, ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. В частности, в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Повреждены частное домовладение и огороды. А днем ранее украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также пострадавших нет.
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В середине апреля сообщалось,что в Брянской области при попытке незаконно пересечь границу России подорвался нарушитель. Кроме того, ранее украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области.
Утром в воскресенье в Ленобласти неизвестные подорвали опору линии электропередачи, еще на одной обнаружили взрывное устройство, которое разминировали взрывотехники. Обошлось без пострадавших.
В Национальном антитеррористическом комитете ранее отметили, что число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В этой связи на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве.
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ПроисшествияДиверсияПоездБрянская областьАлександр БогомазРоссияНовостиВзрывБезопасность
 
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