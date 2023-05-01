Из-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктов
РЖД: экологи оценивают масштаб разлива нефтепродуктов после схода поезда под Брянском
14:32 01.05.2023 (обновлено: 15:05 01.05.2023)
© Telegram-канал КарнауховКадры тушения поезда в Брянской области, который сошел с рельсов после взрыва на ж/д путях. Скриншот видео
© Telegram-канал Карнаухов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области и схода грузового локомотива с рельсов на месте происшествия образовался разлив нефтепродуктов, работают экологи, движение на участке все еще остановлено. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Разлив нефтепродуктов
По данным компании, сошедший с рельсов из-за взрыва грузовой локомотив перевозил нефтепродукты и строительный груз.
"В результате схода произошло возгорание локомотива и двух цистерн. В 12.30 пожар ликвидирован. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников. Для мониторинга экологической обстановки, ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место отправлена экологическая лаборатория МЖД и бригада "Экоспас", - говорится в сообщении.
Для координации работы по ликвидации последствий инцидента в РЖД продолжает работу оперативный штаб.
Движение поездов
Как уточнили в компании, движение поездов на участке Унеча -Рассуха все еще закрыто. Пригородные поезда Брянск – Унеча следуют укороченным маршрутом до станции Почеп и обратно.
"Пассажиры поездов №202, 204 Новозыбков – Москва и №86 Климов – Москва будут доставлены из Новозыбкова и Климова на автобусах в Брянск, откуда будет организована их отправка по маршруту до Москвы", - уточнили в компании.
Ранее в понедельник губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда.
В компания РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов.
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