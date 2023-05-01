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Из-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Из-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктов
Из-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Из-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктов
В результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области и схода грузового локомотива с рельсов на месте происшествия образовался разлив нефтепродуктов,... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T14:32
2023-05-01T15:05
брянская область
российские железные дороги (ржд)
происшествия
диверсия
железная дорога
поезд
россия
разлив мазута
экология
разлив нефтепродуктов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области и схода грузового локомотива с рельсов на месте происшествия образовался разлив нефтепродуктов, работают экологи, движение на участке все еще остановлено. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.Разлив нефтепродуктовПо данным компании, сошедший с рельсов из-за взрыва грузовой локомотив перевозил нефтепродукты и строительный груз.Для координации работы по ликвидации последствий инцидента в РЖД продолжает работу оперативный штаб.Движение поездовКак уточнили в компании, движение поездов на участке Унеча -Рассуха все еще закрыто. Пригородные поезда Брянск – Унеча следуют укороченным маршрутом до станции Почеп и обратно.Ранее в понедельник губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. В компания РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв ЛЭП в Ленобласти - возбуждено дело о диверсииПопытка диверсии в Калужской области: ФСБ задержала подросткаЧто стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт
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брянская область, российские железные дороги (ржд), происшествия, диверсия, железная дорога, поезд, россия, разлив мазута, экология, разлив нефтепродуктов, безопасность, подрыв железной дороги в брянской области
Из-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктов

РЖД: экологи оценивают масштаб разлива нефтепродуктов после схода поезда под Брянском

14:32 01.05.2023 (обновлено: 15:05 01.05.2023)
 
© Telegram-канал КарнауховКадры тушения поезда в Брянской области, который сошел с рельсов после взрыва на ж/д путях. Скриншот видео
Кадры тушения поезда в Брянской области, который сошел с рельсов после взрыва на ж/д путях. Скриншот видео
© Telegram-канал Карнаухов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области и схода грузового локомотива с рельсов на месте происшествия образовался разлив нефтепродуктов, работают экологи, движение на участке все еще остановлено. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Разлив нефтепродуктов

По данным компании, сошедший с рельсов из-за взрыва грузовой локомотив перевозил нефтепродукты и строительный груз.

"В результате схода произошло возгорание локомотива и двух цистерн. В 12.30 пожар ликвидирован. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников. Для мониторинга экологической обстановки, ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место отправлена экологическая лаборатория МЖД и бригада "Экоспас", - говорится в сообщении.

Для координации работы по ликвидации последствий инцидента в РЖД продолжает работу оперативный штаб.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
12:20
Пожар и остановка поездов: ситуация на месте взрыва в Брянске

Движение поездов

Как уточнили в компании, движение поездов на участке Унеча -Рассуха все еще закрыто. Пригородные поезда Брянск – Унеча следуют укороченным маршрутом до станции Почеп и обратно.
"Пассажиры поездов №202, 204 Новозыбков – Москва и №86 Климов – Москва будут доставлены из Новозыбкова и Климова на автобусах в Брянск, откуда будет организована их отправка по маршруту до Москвы", - уточнили в компании.
Ранее в понедельник губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда.
В компания РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Брянская областьРоссийские железные дороги (РЖД)ПроисшествияДиверсияЖелезная дорогаПоездРоссияРазлив мазутаЭкологияРазлив нефтепродуктовБезопасностьПодрыв железной дороги в Брянской области
 
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