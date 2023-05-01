https://crimea.ria.ru/20230501/iz-za-skhoda-poezda-pod-bryanskom-proizoshel-razliv-nefteproduktov-1128463710.html

Из-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктов

Из-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Из-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктов

В результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области и схода грузового локомотива с рельсов на месте происшествия образовался разлив нефтепродуктов,... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T14:32

2023-05-01T14:32

2023-05-01T15:05

брянская область

российские железные дороги (ржд)

происшествия

диверсия

железная дорога

поезд

россия

разлив мазута

экология

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области и схода грузового локомотива с рельсов на месте происшествия образовался разлив нефтепродуктов, работают экологи, движение на участке все еще остановлено. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.Разлив нефтепродуктовПо данным компании, сошедший с рельсов из-за взрыва грузовой локомотив перевозил нефтепродукты и строительный груз.Для координации работы по ликвидации последствий инцидента в РЖД продолжает работу оперативный штаб.Движение поездовКак уточнили в компании, движение поездов на участке Унеча -Рассуха все еще закрыто. Пригородные поезда Брянск – Унеча следуют укороченным маршрутом до станции Почеп и обратно.Ранее в понедельник губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. В компания РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв ЛЭП в Ленобласти - возбуждено дело о диверсииПопытка диверсии в Калужской области: ФСБ задержала подросткаЧто стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт

https://crimea.ria.ru/20230501/pozhar-i-ostanovka-poezdov-chto-proiskhodit-na-meste-vzryva-v-bryanske---1128461824.html

брянская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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