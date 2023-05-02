ЧП в Брянской области: для пассажиров поездов разработан маршрут
Пассажиров поездов в Брянской области доставят до места автобусами и пригородным поездом
22:53 02.05.2023 (обновлено: 22:57 02.05.2023)
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаГубернатор Брянской области Александр Богомаз на месте ЧП на железной дороге в Брянской области
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Пассажиров поездов, которые должны были следовать через поврежденный участок железной дороги в Брянской области, доставят в пункты назначения автобусами и пригородными поездами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что на поврежденном участке сотрудники МЧС и экстренные службы проводят все необходимые мероприятия для оперативного устранения последствий происшествия. А пока для пассажиров поездов из Брянска в Орел и в обратном направлении организован альтернативный маршрут.
"Выехал на место происшествия, где провели оперативный штаб со всеми правоохранительными и оперативными службами. Для пассажиров ж/д направления "Брянск-Орел" и "Орел-Брянск" организовано дополнительное транспортное сообщение следующим образом: с ж/д станции "Брянск I" будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда — до станции "Брянск I", - уточнил губернатор Брянской области.
Ранее в РЖД сообщили, что 2 мая в 19:47 из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области сошел с рельсов локомотив и около 20 вагонов грузового поезда. Движение поездов на поврежденном участке приостановлено, на месте работают городские пожарные расчеты, пожарный и два восстановительных поезда. Создан оперативный штаб.
Богомаз указал,что причиной ЧП стал подрыв неустановленного взрывного устройства.
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