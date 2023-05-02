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ЧП в Брянской области: для пассажиров поездов разработан маршрут - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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ЧП в Брянской области: для пассажиров поездов разработан маршрут
ЧП в Брянской области: для пассажиров поездов разработан маршрут - РИА Новости Крым, 02.05.2023
ЧП в Брянской области: для пассажиров поездов разработан маршрут
Пассажиров поездов, которые должны были следовать через поврежденный участок железной дороги в Брянской области, доставят в пункты назначения автобусами и... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T22:53
2023-05-02T22:57
подрыв железной дороги в брянской области
брянская область
происшествия
новости
александр богомаз
транспорт
железная дорога
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Пассажиров поездов, которые должны были следовать через поврежденный участок железной дороги в Брянской области, доставят в пункты назначения автобусами и пригородными поездами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он отметил, что на поврежденном участке сотрудники МЧС и экстренные службы проводят все необходимые мероприятия для оперативного устранения последствий происшествия. А пока для пассажиров поездов из Брянска в Орел и в обратном направлении организован альтернативный маршрут.Ранее в РЖД сообщили, что 2 мая в 19:47 из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области сошел с рельсов локомотив и около 20 вагонов грузового поезда. Движение поездов на поврежденном участке приостановлено, на месте работают городские пожарные расчеты, пожарный и два восстановительных поезда. Создан оперативный штаб.Богомаз указал,что причиной ЧП стал подрыв неустановленного взрывного устройства.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на УкраинеБолее 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничьеВ Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек
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подрыв железной дороги в брянской области, брянская область, происшествия, новости, александр богомаз, транспорт, железная дорога, поезд
ЧП в Брянской области: для пассажиров поездов разработан маршрут

Пассажиров поездов в Брянской области доставят до места автобусами и пригородным поездом

22:53 02.05.2023 (обновлено: 22:57 02.05.2023)
 
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаГубернатор Брянской области Александр Богомаз на месте ЧП на железной дороге в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на месте ЧП на железной дороге в Брянской области
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Пассажиров поездов, которые должны были следовать через поврежденный участок железной дороги в Брянской области, доставят в пункты назначения автобусами и пригородными поездами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что на поврежденном участке сотрудники МЧС и экстренные службы проводят все необходимые мероприятия для оперативного устранения последствий происшествия. А пока для пассажиров поездов из Брянска в Орел и в обратном направлении организован альтернативный маршрут.

"Выехал на место происшествия, где провели оперативный штаб со всеми правоохранительными и оперативными службами. Для пассажиров ж/д направления "Брянск-Орел" и "Орел-Брянск" организовано дополнительное транспортное сообщение следующим образом: с ж/д станции "Брянск I" будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда — до станции "Брянск I", - уточнил губернатор Брянской области.

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Богомаз указал,что причиной ЧП стал подрыв неустановленного взрывного устройства.
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Подрыв железной дороги в Брянской областиБрянская областьПроисшествияНовостиАлександр БогомазТранспортЖелезная дорогаПоезд
 
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22:53ЧП в Брянской области: для пассажиров поездов разработан маршрут
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