https://crimea.ria.ru/20230502/chp-v-bryanskoy-oblasti-dlya-passazhirov-poezdov-razrabotan-marshrut-1128495801.html

ЧП в Брянской области: для пассажиров поездов разработан маршрут

ЧП в Брянской области: для пассажиров поездов разработан маршрут - РИА Новости Крым, 02.05.2023

ЧП в Брянской области: для пассажиров поездов разработан маршрут

Пассажиров поездов, которые должны были следовать через поврежденный участок железной дороги в Брянской области, доставят в пункты назначения автобусами и... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T22:53

2023-05-02T22:53

2023-05-02T22:57

подрыв железной дороги в брянской области

брянская область

происшествия

новости

александр богомаз

транспорт

железная дорога

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Пассажиров поездов, которые должны были следовать через поврежденный участок железной дороги в Брянской области, доставят в пункты назначения автобусами и пригородными поездами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он отметил, что на поврежденном участке сотрудники МЧС и экстренные службы проводят все необходимые мероприятия для оперативного устранения последствий происшествия. А пока для пассажиров поездов из Брянска в Орел и в обратном направлении организован альтернативный маршрут.Ранее в РЖД сообщили, что 2 мая в 19:47 из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области сошел с рельсов локомотив и около 20 вагонов грузового поезда. Движение поездов на поврежденном участке приостановлено, на месте работают городские пожарные расчеты, пожарный и два восстановительных поезда. Создан оперативный штаб.Богомаз указал,что причиной ЧП стал подрыв неустановленного взрывного устройства.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на УкраинеБолее 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничьеВ Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек

https://crimea.ria.ru/20230502/v-bryanskoy-oblasti-srabotalo-neustanovlennoe-vzryvnoe-ustroystvo-1128494711.html

брянская область

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подрыв железной дороги в брянской области, брянская область, происшествия, новости, александр богомаз, транспорт, железная дорога, поезд