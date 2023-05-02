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В Брянской области поезд сошел с рельсов – что известно - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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В Брянской области поезд сошел с рельсов – что известно
В Брянской области поезд сошел с рельсов – что известно - РИА Новости Крым, 02.05.2023
В Брянской области поезд сошел с рельсов – что известно
В Брянской области во вторник вечером локомотив и 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает РЖД в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T20:56
2023-05-02T21:07
подрыв железной дороги в брянской области
брянская область
происшествия
новости
общество
россия
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Брянской области во вторник вечером локомотив и 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает РЖД в своем Telegram-канале.Отмечается, что причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.Предварительно установлено, что пострадавших нет, открытого горения не произошло. На месте работают городские пожарные расчеты, а также пожарный и два восстановительных поезда.Утром во вторник в Брянской области восстановили движение поездов после подрыва участка железной дороги на перегоне Унечка – Рассуха.Первого мая в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. ВРЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет.Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Следователи и криминалисты на месте фиксировали следы и изымали необходимые предметы для производства экспертиз.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:СК завел дело о подрыве путей в Брянской областиИз-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктовВзрыв на путях под Брянском - с рельсов сошел локомотив: что известно
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подрыв железной дороги в брянской области, брянская область, происшествия, новости, общество, россия, железная дорога
В Брянской области поезд сошел с рельсов – что известно

РЖД: в Брянской области 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, пострадавших нет

20:56 02.05.2023 (обновлено: 21:07 02.05.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖелезная дорога.
Железная дорога. - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Брянской области во вторник вечером локомотив и 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает РЖД в своем Telegram-канале.
Отмечается, что причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда", - сказано в сообщении.
Предварительно установлено, что пострадавших нет, открытого горения не произошло. На месте работают городские пожарные расчеты, а также пожарный и два восстановительных поезда.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
08:49
В Брянской области восстановили движение поездов после ЧП

"В настоящее время движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено. Для координации работы по ликвидации последствий схода в РЖД создан оперативный штаб", - указали в РЖД.

Утром во вторник в Брянской области восстановили движение поездов после подрыва участка железной дороги на перегоне Унечка – Рассуха.
Первого мая в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. ВРЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет.
Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Следователи и криминалисты на месте фиксировали следы и изымали необходимые предметы для производства экспертиз.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Подрыв железной дороги в Брянской областиБрянская областьПроисшествияНовостиОбществоРоссияЖелезная дорога
 
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