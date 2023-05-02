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В Брянской области восстановили движение поездов после ЧП - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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В Брянской области восстановили движение поездов после ЧП
В Брянской области восстановили движение поездов после ЧП - РИА Новости Крым, 02.05.2023
В Брянской области восстановили движение поездов после ЧП
Во вторник движение поездов на перегоне Унечка – Рассуха в Брянской области восстановлено после подрыва железной дороги. Об этом сообщает РЖД в своем Telegram. РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T08:49
2023-05-02T08:52
подрыв железной дороги в брянской области
брянская область
российские железные дороги (ржд)
поезд
происшествия
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Во вторник движение поездов на перегоне Унечка – Рассуха в Брянской области восстановлено после подрыва железной дороги. Об этом сообщает РЖД в своем Telegram. Отмечается, что уложено около ста метров железнодорожного полотна. В ликвидации последствий были задействованы порядка 300 работников железной дороги и три восстановительных состава. Поезда из Новозыбкова в Москву будут прибывать в столицу согласно графику, однако поезд сообщением Климов – Москва задерживается на два часа."Пассажиры опоздавшего поезда, следующие через Москву транзитом, могут переоформить билеты, получить справку об опоздании поезда без дополнительного сбора в кассах вокзалов, а также бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, камер хранения", - уточнили в РЖД.Первого мая в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. В компания РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет. Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Следователи и криминалисты на месте фиксировали следы и изымали необходимые предметы для производства экспертиз.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:СК завел дело о подрыве путей в Брянской областиИз-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктовПожар и остановка поездов: ситуация на месте взрыва в Брянске
https://crimea.ria.ru/20230430/v-bryanskoy-oblasti-ot-udarov-vsu-pogibli-2-cheloveka-obstrel-prodolzhatsya-1128443442.html
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подрыв железной дороги в брянской области, брянская область, российские железные дороги (ржд), поезд, происшествия, транспорт, новости
В Брянской области восстановили движение поездов после ЧП

РЖД: движение поездов в Брянской области восстановлено после подрыва путей

08:49 02.05.2023 (обновлено: 08:52 02.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Во вторник движение поездов на перегоне Унечка – Рассуха в Брянской области восстановлено после подрыва железной дороги. Об этом сообщает РЖД в своем Telegram.
"РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги", - сказано в сообщении.
Отмечается, что уложено около ста метров железнодорожного полотна. В ликвидации последствий были задействованы порядка 300 работников железной дороги и три восстановительных состава.
Поезда из Новозыбкова в Москву будут прибывать в столицу согласно графику, однако поезд сообщением Климов – Москва задерживается на два часа.
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"Пассажиры опоздавшего поезда, следующие через Москву транзитом, могут переоформить билеты, получить справку об опоздании поезда без дополнительного сбора в кассах вокзалов, а также бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, камер хранения", - уточнили в РЖД.
Первого мая в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. В компания РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет.
Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Следователи и криминалисты на месте фиксировали следы и изымали необходимые предметы для производства экспертиз.
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Подрыв железной дороги в Брянской областиБрянская областьРоссийские железные дороги (РЖД)ПоездПроисшествияТранспортНовости
 
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